स्टूडेंट वीजा से आतंकी हमले तक... हैदराबाद के साजिद अकरम ने सिडनी में मचाया कोहराम, खुफिया एजेंसियों की रडार से था बाहर

डिजिटल डेस्क। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर हमले को अंजाम देने वाला साजिद अकरम मूल रूप से भारतीय नागरिक था। तेलंगाना पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि वह हैदराबाद का निवासी था और साल 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया था। हालांकि, वहां उसने कोई औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं की और फल विक्रेता बनने से पहले कई छोटी-मोटी नौकरियां कीं।

निजी यात्राओं पर आता था भारत साजिद कई वर्षों से ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसने आखिरी बार 2022 में अपना भारतीय पासपोर्ट रिन्यू कराया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, वह जितनी बार भी भारत आया, वे उसकी निजी यात्राएं थीं, जो केवल परिवार और संपत्ति के मामलों तक सीमित थीं। भारत में किसी भी चरमपंथी गतिविधि या आतंकी संगठन से उसका कोई संबंध नहीं मिला। उसने कभी पाकिस्तान की यात्रा भी नहीं की थी।