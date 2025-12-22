बैंक मैनेजरों ने फेल किया ठगों का खेल, अहमदाबाद में 3 बुजुर्गों के 2.21 करोड़ रुपये डूबने से बचे

नेशनल डेस्क। अहमदाबाद से साइबर सुरक्षा की एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहाँ बैंक मैनेजरों और पुलिस की सूझबूझ ने तीन बुजुर्गों को 2.21 करोड़ रुपये की ठगी का शिकार होने से बचा लिया। इन मामलों में साइबर ठगों ने 'डिजिटल अरेस्ट' का इतना खौफ पैदा कर दिया था कि पीड़ित बुजुर्गों को असली पुलिस भी ठग लग रही थी।

सतर्कता से बची जीवनभर की कमाई धोखाधड़ी के ये तीन मामले अहमदाबाद के अलग-अलग इलाकों से जुड़े हैं: घाटलोडिया: यहां एक 71 वर्षीय बुजुर्ग ने ठगों के झांसे में आकर अपने म्यूचुअल फंड से 93 लाख रुपये निकाले और 50 लाख की एफडी तुड़वा दी। जब वे इतनी बड़ी रकम एक निजी बैंक खाते में ट्रांसफर करने लगे, तो फंड अधिकारी पलक दोशी को संदेह हुआ। उन्होंने तुरंत साइबर सेल को सूचित किया और पुलिस के साथ मिलकर 1.43 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन रुकवाया।