IRCTC Tour Package: 12 दिन में भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन, Bharat Gaurav Train का जानिए किराया और रूट

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 08:17:18 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 08:23:31 AM (IST)
    श्रद्धालुओं के लिए IRCTC की भारत गौरव स्पेशल ट्रेन।

    HighLights

    1. भारत गौरव स्पेशल दिसंबर से शुरू
    2. सहरसा से कन्याकुमारी तक सफर
    3. तीर्थ यात्रा पैकेज में भोजन-आवास

    डिजिटल डेस्क, नईदिल्ली: भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC Tour Packah) श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष धार्मिक यात्रा का आयोजन करने जा रहा है। 5 दिसंबर से भारत गौरव स्पेशल ट्रेन (Bharat Gaurav Special Train Ticket Price and Route) सहरसा से खुलेगी और समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पाटलिपुत्रा सहित कई स्टेशनों से गुजरते हुए दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन कराएगी।

    किन-किन स्थलों का होगा दर्शन (Train Route)

    IRCTC के अनुसार यह यात्रा 17 दिसंबर तक चलेगी। श्रद्धालुओं को इस दौरान तिरुपति बालाजी मंदिर, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, पद्मनाभ स्वामी मंदिर और मल्लिकार्जुन मंदिर का दर्शन कराया जाएगा।

    किराया और श्रेणियां (Bharat Gaurav Train Ticket Price)

    यात्रा शुल्क तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

    बजट श्रेणी (स्लीपर क्लास): प्रति यात्री 25,620 रुपये

    स्टैंडर्ड श्रेणी: प्रति यात्री 35,440 रुपये

    कंफर्ट श्रेणी: प्रति यात्री 49,175 रुपये

    विशेष बात यह है कि इस बार भारत गौरव ट्रेन में सेकंड एसी कोच भी जोड़ा गया है।

    यात्रियों के लिए सुविधाएं

    इस यात्रा पैकेज में श्रद्धालुओं को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी।

    • गैर वातानुकूलित होटलों में रात्रि विश्राम की व्यवस्था

    • शाकाहारी भोजन और सुबह-शाम चाय

    • स्थानीय भ्रमण के लिए बस सुविधा

    • कोच में विशेष सुरक्षा व्यवस्था

    • सुरक्षा कर्मियों की तैनाती

    • चिकित्सकों की टीम के साथ मेडिकल सुविधा

    विशेष प्रावधान और छूट

    आईआरसीटीसी के डीजीएम राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि ग्रुप रिजर्वेशन पर विशेष छूट भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित और सुविधाजनक धार्मिक अनुभव प्रदान करना है।

    अधिकारियों की मौजूदगी

    प्रेस वार्ता के दौरान एरिया मैनेजर प्रमोद कुमार, मुन्ना कुमार, विजय कुमार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वरीय पर्यवेक्षक संजीव कुमार ने जानकारी दी कि सुरक्षा और चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि श्रद्धालु निश्चिंत होकर यात्रा कर सकें।

