मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    I love Muhammad विवाद पर CM Yogi सख्त, कड़ी चेतावनी देते हुए कहा- एक भी बचना नहीं चाह‍िए...

    I love Muhammad Row: आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश का माहौल गर्म है। कानपुर, उन्नाव, मुरादाबाद और बरेली समेत कई जिलों में उग्र प्रदर्शनों और नारेबाजी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने सख्त रुख अपनाया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 07:42:17 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 07:42:17 AM (IST)
    I love Muhammad विवाद पर CM Yogi सख्त, कड़ी चेतावनी देते हुए कहा- एक भी बचना नहीं चाह‍िए...
    आई लव मोहम्मद को लेकर बढ़ते विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला र‍िएक्‍शन। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. आई लव मोहम्मद विवाद से बढ़ा तनाव
    2. अराजकता फैलाने वालों पर जीरो टॉलरेंस
    3. महिला सुरक्षा पर सीएम का कड़ा निर्देश

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ: आई लव मोहम्मद विवाद (I love Muhammad Row) पर बढ़ते प्रदर्शनों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने उपद्रवियों को सख्त चेतावनी दी है। शुक्रवार रात कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि कानपुर, उन्नाव, मुरादाबाद, बरेली, मऊ और अन्य जिलों में हुए प्रदर्शनों व भड़काऊ नारेबाजी से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया कि तत्काल एफआईआर दर्ज करें और मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए जांच करें।

    naidunia_image

    योगी का स्पष्ट संदेश

    सीएम ने कहा, “एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। दशहरा बुराई और आतंक के दहन का पर्व है। कार्रवाई का यही समय है।” उन्होंने कहा कि जुलूस व प्रदर्शनों से अराजकता फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए और उनकी संपत्ति तक की जांच हो।

    महिला सुरक्षा और अपराधों पर फोकस

    योगी ने मेरठ और संभल में एसिड अटैक, छेड़खानी और चेन लूट की घटनाओं पर भी कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में थानों और पीआरवी की जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही मिशन शक्ति 5.0 की प्रगति पर संतोष जताते हुए उन्होंने महिला अपराधों पर त्वरित कार्रवाई और प्रभावी पैरवी का निर्देश दिया।

    त्योहारों में शांति व्यवस्था

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्व-त्योहारों के अवसर पर असामाजिक तत्वों को अशांति फैलाने की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने पुलिस को इंटरनेट मीडिया की निगरानी, वीडियो फुटेज खंगालने और हर उपद्रवी की पहचान करने का निर्देश दिया। साथ ही दुर्गा पूजा समितियों से संवाद, नदियों में जलस्तर को देखते हुए विसर्जन की वैकल्पिक व्यवस्था और रावण दहन को सुरक्षा मानकों के तहत आयोजित कराने पर जोर दिया।

    अफवाहों और गो-तस्करी पर कार्रवाई

    सिद्धार्थनगर, महराजगंज, बस्ती और प्रयागराज में ड्रोन से रेकी और चोरी की अफवाहों पर योगी ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों की गिरफ्तारी हो और पुलिस लगातार गश्त करे। गो-तस्करी और बूचड़खानों पर भी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया।

    मुख्यमंत्री ने अंत में दोहराया कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति ही सरकार की प्राथमिकता है और हर नागरिक की सुरक्षा सर्वोच्च है।

    यह भी पढ़ें- बरेली में I Love Muhammad को लेकर बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, मची भगदड़

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.