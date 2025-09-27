डिजिटल डेस्क, लखनऊ: आई लव मोहम्मद विवाद (I love Muhammad Row) पर बढ़ते प्रदर्शनों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने उपद्रवियों को सख्त चेतावनी दी है। शुक्रवार रात कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि कानपुर, उन्नाव, मुरादाबाद, बरेली, मऊ और अन्य जिलों में हुए प्रदर्शनों व भड़काऊ नारेबाजी से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया कि तत्काल एफआईआर दर्ज करें और मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए जांच करें।

योगी का स्पष्ट संदेश सीएम ने कहा, “एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। दशहरा बुराई और आतंक के दहन का पर्व है। कार्रवाई का यही समय है।” उन्होंने कहा कि जुलूस व प्रदर्शनों से अराजकता फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए और उनकी संपत्ति तक की जांच हो।

महिला सुरक्षा और अपराधों पर फोकस योगी ने मेरठ और संभल में एसिड अटैक, छेड़खानी और चेन लूट की घटनाओं पर भी कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में थानों और पीआरवी की जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही मिशन शक्ति 5.0 की प्रगति पर संतोष जताते हुए उन्होंने महिला अपराधों पर त्वरित कार्रवाई और प्रभावी पैरवी का निर्देश दिया। त्योहारों में शांति व्यवस्था मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्व-त्योहारों के अवसर पर असामाजिक तत्वों को अशांति फैलाने की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने पुलिस को इंटरनेट मीडिया की निगरानी, वीडियो फुटेज खंगालने और हर उपद्रवी की पहचान करने का निर्देश दिया। साथ ही दुर्गा पूजा समितियों से संवाद, नदियों में जलस्तर को देखते हुए विसर्जन की वैकल्पिक व्यवस्था और रावण दहन को सुरक्षा मानकों के तहत आयोजित कराने पर जोर दिया।