Bihar Election 2025: भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने तोड़ी चुप्पी, कहा- चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं

डिजिटल डेस्क, इंदौर: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियो में हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले भाजपा में वापस शामिल होने के बाद ऐसे राजनीतिक गलियारों में ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, कि पवन सिंह इस बार विधानसभा का चुनाव भाजपा की टिकट से लड़ सकते हैं। हालांकि पवन सिंह ने शनिवार को फेसबुक पर और एक्स पर ट्वीट एक पोस्ट कर इन अटकलों पर विराम लगा दिया है।

उन्होंने अपने पोस्ट में साफ किया है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, और न ही उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा है। पवन सिंह ने कहा, “मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही था, हूं और आगे भी रहूंगा।” । उनके इस फोस्ट के बाद से फैन्स में चल रहे अटकलों पर विराम लग गया है। साथ ही भ्रम की स्थिति साफ हो गई है।