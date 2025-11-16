दिल्ली सरकार का बड़ा एलान, Delhi Metro के तीन स्टेशनों का बदला नाम, कहीं आपका तो नहीं

डिजिटल डेस्क। राजधानी में मेट्रो यात्रियों की सुविधा और स्थानीय पहचान को मजबूत करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने तीन महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को हैदरपुर गांव में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान इन परिवर्तनों की आधिकारिक घोषणा की।

स्थानीय पहचान को मिला नया आयाम कार्यक्रम का आयोजन रेजांगला शहीद पवित्र रज कलश यात्रा के हैदरपुर आगमन पर किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली जैसे विशाल और विविधता से भरे शहर में कई जगहों के नाम यात्रियों की सुविधा और स्थानीय पहचान के अनुरूप नहीं होते हैं। ऐसे में लोगों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए तीन स्टेशनों के नामों में बदलाव किया गया है।