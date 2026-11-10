'हद पार होती थी तो मैं भी देती थी जवाब', सोनिया गांधी की किताब में मेनका को लेकर बड़ा खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की बहुप्रतीक्षित आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के रिलीज के साथ ही गांधी परिवार के कई निजी और अनछुए पहलू चर्चा में आ गए हैं। इस किताब में सोनिया गांधी ने अपनी देवरानी और संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी के परिवार में प्रवेश, शुरुआती तालमेल और समय के साथ दोनों के रिश्तों में घुली कड़वाहट की कहानी साझा की है।

1973 में मेनका आनंद से मिले थे संजय गांधी सोनिया गांधी के किताब के अनुसार, 1973 के अंत में संजय गांधी की पहली मुलाकात मेनका आनंद से हुई थी। उस समय मेनका नाबालिग थीं और संजय से करीब एक दशक छोटी थीं। परिचय के लगभग एक साल के भीतर दोनों ने शादी कर ली और महज 18 साल की उम्र में मेनका गांधी परिवार की 'छोटी बहू' बनकर आईं।

सोनिया लिखती हैं कि परिवार में देवरानी के आने से वह बेहद खुश थीं। मेनका का स्वभाव बेहद जिंदादिल, बातूनी और एनर्जी से भरा हुआ था। शुरुआत में दोनों के बीच आत्मीयता थी; अक्सर एमी आंटी के कमरे से मेनका के ठहाके सुनाई देते थे, जहां सोनिया भी बैठकर उनकी किताबों और दोस्तों की बातें सुनती थीं। इतना ही नहीं, सोनिया की बेटी प्रियंका गांधी भी अपनी चाची के कमरे में बैठकर उनकी सुनाई कहानियों में रमी रहती थीं। 'बहुरानी' और 'छोटी बहू' के संबोधन से उपजी खटास किताब में जिक्र है कि वक्त बीतने के साथ पारिवारिक माहौल में असहजता और चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगी। इसकी जड़ें घर के स्टाफ द्वारा दोनों बहुओं को पुकारे जाने वाले नामों से जुड़ी थीं। बड़ी बहू होने के नाते सोनिया को 'बहुरानी' और मेनका को 'छोटी बहू' कहा जाता था। हालांकि परिवार दोनों को समान दर्जा देता था, लेकिन सोनिया के मुताबिक मेनका इसे अपने अपमान या दर्जे में कमी के रूप में देखती थीं।