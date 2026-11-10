'2010 में प्रणब मुखर्जी ने जताई थी पीएम बनने की चाहत लेकिन...', सोनिया गांधी की आत्मकथा में बड़ा खुलासा

डिजिटल डेस्क। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 2010 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री पद के प्रति अपनी पुरानी इच्छा का संकेत दिया था। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान लगे "बैक सीट ड्राइवर" के आरोपों को भी पूरी तरह नकारा है।

शायद शीर्ष पर बदलाव का समय है- सोनिया सोनिया लिखती हैं कि सरकार और संगठन में तालमेल के लिए एक कोर ग्रुप हर हफ्ते प्रधानमंत्री से मिलता था। इसमें प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, ए.के. एंटनी और अहमद पटेल शामिल थे। संसदीय रणनीति की बैठकों के बाद प्रणब मुखर्जी कभी-कभी उनसे अलग से बात करने के लिए रुक जाते थे।

उनके अनुसार, उस दौर में तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ प्रणब मुखर्जी के गंभीर मतभेद चल रहे थे। 2010 में एक मौके पर नाराजगी और हताशा जताते हुए उन्होंने अचानक कहा कि शायद अब शीर्ष स्तर पर बदलाव का समय आ गया है। सोनिया ने लिखा कि वह इस बात से चौंक गईं और तुरंत समझ गईं कि यह प्रधानमंत्री बनने की उनकी पुरानी आकांक्षा का इशारा था। उन्होंने लिखा कि उन्होंने बड़ी शालीनता से बातचीत का विषय बदल दिया। उनके मुताबिक प्रणब मुखर्जी शायद निराश हुए होंगे, लेकिन उन्होंने इसे लेकर कभी कड़वाहट नहीं दिखाई। 2012 में कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और वे देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे।