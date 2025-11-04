मेरी खबरें
    Bihar Chunav 2025: आज थम जाएगा प्रचार का शोर, पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान

    बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होगा। इसके मद्देनज़र मंगलवार की शाम पहले चरण के लिए प्रचार अभियान थम जाएगा। प्रचार रुकने के बाद उम्मीदवार और उनकी टीमें पूरी ताकत बूथ मैनेजमेंट में लगाएंगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 01:48:18 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 01:48:18 AM (IST)
    आज थम जाएगा प्रचार का शोर

    डिजिटल डेस्क। बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होगा। इसके मद्देनज़र मंगलवार की शाम पहले चरण के लिए प्रचार अभियान थम जाएगा। प्रचार रुकने के बाद उम्मीदवार और उनकी टीमें पूरी ताकत बूथ मैनेजमेंट में लगाएंगी।

    प्रत्याशियों ने पहले ही यह रणनीति बना ली है कि किस बूथ पर कौन पोलिंग एजेंट रहेगा और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने की जिम्मेदारी किन कार्यकर्ताओं को सौंपी जाएगी। साथ ही मतदान के दिन हर कार्यकर्ता की भूमिका तय कर दी गई है।


    प्रशासनिक समन्वय से लेकर पंचायतवार निगरानी तक की जिम्मेदारियां बांटी जा चुकी हैं। बूथ स्तर पर छोटी-छोटी टीमों के माध्यम से चुनावी रणनीति को लागू करने की रूपरेखा भी तैयार है। वहीं, मंगलवार की शाम से बुधवार रात तक कार्यकर्ता घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साधेंगे और नाराज समर्थकों को मनाने का प्रयास करेंगे।

    बड़हिया में हुंकार भरेंगे योगी आदित्यनाथ

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ मंगलवार को प्रचार के अंतिम दिन बड़हिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वे यहां हिंदुत्व के मुद्दे पर वोटरों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे।

    बताया गया है कि बड़हिया क्षेत्र के कुछ लोग रामजन्मभूमि आंदोलन में शहीद हुए थे। योगी इस संदर्भ में स्थानीय मतदाताओं की भावनाओं और आस्था को जोड़ने का प्रयास करेंगे।

    अपने प्रत्याशियों के लिए जोर

    इसके साथ ही हलसी प्रखंड में लोजपा (रामविलास) अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी मंगलवार को जनसभाएं करेंगे और अपने-अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे।

