'दिल्ली छोड़ें या सांसों से खेलें',खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण; डॉक्टरों ने दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क। देश की राजधानी दिल्ली इस समय जहरीली हवा की गिरफ्त में है। प्रदूषण नियंत्रण के सरकारी दावे और योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि डॉक्टर अब लोगों को सलाह दे रहे हैं कि अगर संभव हो तो कुछ हफ्तों के लिए दिल्ली छोड़ दें और किसी स्वच्छ वातावरण वाली जगह पर रहें।

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के करीब 70 प्रतिशत घरों में कम से कम एक व्यक्ति खांसी, जुकाम या बुखार से पीड़ित है। अस्पतालों की ओपीडी में सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या पिछले 15 दिनों में 40 प्रतिशत तक बढ़ गई है। राजधानी इस समय प्रदूषण और मौसमी संक्रमण की दोहरी मार झेल रही है, जिससे न सिर्फ फेफड़े बल्कि दिल और प्रतिरक्षा तंत्र पर भी असर पड़ रहा है।