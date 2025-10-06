Bihar Election 2025 की तारीखों का आज होगा एलान, चुनाव आयोग की 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस

एजेंसी, नई दिल्ली। चुनाव आयोग सोमवार शाम चार बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम का एलान करेगा। एक या दो चरणों में इलेक्शन संभव हो सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग की टीम के साथ बीते सप्ताह बिहार आए थे। यहां उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया था। आज वह दिल्ली से चुनाव की तारीखों का एलान करेंगे।
22 नवंबर को बिहार विधानसभा के कार्यकाल का आखिरी दिन होगा। राजनीतिक दलों का कहना है कि चुनाव छठ के तुरंत बाद संपन्न होने चाहिए, जिससे अधिक-अधिक बिहार के मतदाता चुनाव में भाग ले सकें। बता दें कि छठ बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है। ऐसे में बिहार से बाहर कमाने गए लोग बड़ी तादाद में घर लौटते हैं।
2020 का विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुआ था। दरअसल, वह दौर कोविड-19 का था। ऐसे में मतदाताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मतदान तीन चरणों में किया था। इस बार राजनीतिक दल एक फेज में चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कराने की मांग कर रहे हैं।
