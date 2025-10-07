मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Election 2025: बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू, जानें क्या हैं MCC के नियम

    Bihar Election 2025 की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता (What is MCC) लागू हो गई है। अब नेता सरकारी सुविधाओं का चुनावी उपयोग नहीं कर सकेंगे। दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर पर रोक रहेगी। सभा-जुलूस के लिए पूर्व अनुमति जरूरी होगी और मतदान केंद्र से 100 मीटर के भीतर प्रचार पूरी तरह वर्जित रहेगा।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 03:06:40 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 03:14:07 PM (IST)
    Bihar Election 2025: बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू, जानें क्या हैं MCC के नियम
    Bihar Election 2025: क्या हैं MCC के नियम?

    HighLights

    1. चुनाव प्रचार में सरकारी गाड़ियों, हेलीकॉप्टर और वेबसाइट का उपयोग प्रतिबंधित।
    2. दीवार लेखन, पोस्टर और बैनर हटाने का आदेश, 48 घंटे की समय सीमा।
    3. मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में प्रचार, शराब और भीड़ जुटाने पर रोक।

    एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) की अधिसूचना जारी होते ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता (MCC) प्रभावी हो गई है। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए कई कड़े प्रावधान लागू किए हैं। अब किसी भी मंत्री या प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिए सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। हेलीकॉप्टर और सरकारी वाहनों के उपयोग पर रोक लगाई गई है। नेता केवल निजी या किराए पर लिए गए वाहनों का उपयोग कर सकेंगे और उसका खर्च उनके चुनावी खर्च में शामिल किया जाएगा।

    क्या हैं एमसीसी के नियम? (Rules of MCC)

    चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सरकारी वेबसाइटों से नेताओं की तस्वीरें हटानी होंगी। दीवार लेखन, पोस्टर और बैनर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ‘बिहार प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1985’ के तहत सभी सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को 24 से 48 घंटे में साफ करना अनिवार्य है।

    नहीं होगी नई योजनाओं की घोषणा

    एमसीसी के दौरान नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जा सकेगी और सरकारी मशीनरी का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करना वर्जित होगा। विज्ञापनों और प्रचार सामग्री का पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य है। बिना अनुमति के प्रकाशन या प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा।

    जुलूस में 10 से अधिक वाहन का इस्तेमाल वर्जित

    सभा और जुलूस आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। किसी भी जुलूस में 10 से अधिक वाहन शामिल नहीं किए जा सकेंगे। शैक्षणिक संस्थानों का चुनावी उपयोग सख्त मना है। लाउडस्पीकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे और मतदान से 48 घंटे पहले पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा।

    भीड़ जुटाना अपराध माना जाएगा

    मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में प्रचार पूरी तरह वर्जित रहेगा। शराब वितरण, मतदाताओं का परिवहन या भीड़ जुटाना अपराध माना जाएगा। प्रत्येक प्रत्याशी को सीमित वाहनों की अनुमति होगी और नियम तोड़ने पर वाहन जब्त किए जा सकते हैं। अधिकारियों के साथ सहयोग अनिवार्य होगा।

    इसे भी पढ़ें... बिहार चुनाव की बजी रणभेरी... एनडीए, महागठबंधन व जनसुराज किसकी क्या है ताकत और कमजोरी, देखें यहां

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.