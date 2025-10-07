Bihar Election 2025: बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू, जानें क्या हैं MCC के नियम

एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) की अधिसूचना जारी होते ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता (MCC) प्रभावी हो गई है। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए कई कड़े प्रावधान लागू किए हैं। अब किसी भी मंत्री या प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिए सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। हेलीकॉप्टर और सरकारी वाहनों के उपयोग पर रोक लगाई गई है। नेता केवल निजी या किराए पर लिए गए वाहनों का उपयोग कर सकेंगे और उसका खर्च उनके चुनावी खर्च में शामिल किया जाएगा।

क्या हैं एमसीसी के नियम? (Rules of MCC) चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सरकारी वेबसाइटों से नेताओं की तस्वीरें हटानी होंगी। दीवार लेखन, पोस्टर और बैनर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ‘बिहार प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1985’ के तहत सभी सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को 24 से 48 घंटे में साफ करना अनिवार्य है।