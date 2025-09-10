Mahila Rojgar Yojana: बिहार सरकार महिलाओं के लिए लाई खास स्कीम, अकाउंट में आएंगे 10,000 रुपये, ऐसे करें आवेदन

एजेंसी, पटना। बिहार सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत बिहार सरकार महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। बाद में इसका आकलन किया जाएगा, जहां सरकार दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान कर सकती है।

15 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन बिहार सरकार की इस पहल से ना केवल महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। 15 सितंबर तक जो कोई भी आवेदन करेगा, सरकार उनके आवेदनों पर समीक्षा करेगी और इसके बाद उनके अकाउंट में पैसा भेजेगी। बता दें कि इस स्कीम के तहत सरकार ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि योजना में परिवार से आशय है पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों से है।