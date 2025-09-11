Bihar: आखिर कैसे बना इमराना का Voter Card? बिना Visa के भागलपुर में सालों से रह रही पाकिस्तानी महिला

एजेंसी, नई दिल्ली। भागलपुर का भीखनपुर इलाका इन दिनों चर्चाओं में है। यहां रहने वाली पाकिस्तानी महिला इमराना खानम का मामला गंभीर रूप से सामने आया है। बिना वीजा विस्तार के वर्षों से भारत में रह रही इमराना न केवल यहां पक्के मकान में बसी, बल्कि बीबी इमराना खातून के नाम से पहचान छिपाकर सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी भी हासिल कर ली। इतना ही नहीं, उसने भारतीय मतदाता पहचान पत्र बनवा कर चुनावों में वोट भी डाले।

नाम से मतदाता पहचान पत्र कैसे बना? डीएसपी हेडक्वार्टर-2 मुहम्मद अयूब ने इस पूरे मामले की जांच पूरी कर ली है। अब उन्होंने शिक्षा विभाग से यह जानकारी मांगी है कि इमराना किस विज्ञापन और प्रक्रिया के तहत शिक्षक नियुक्त हुई। साथ ही, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी से यह पूछा गया है कि उसके नाम से मतदाता पहचान पत्र कैसे बना। रिपोर्ट मिलने के बाद डीएसपी अपनी विस्तृत जांच एसएसपी को सौंपेंगे।