    भागलपुर की पाकिस्तानी महिला इमराना खानम का मामला फिर सुर्खियों में है। बिना वीजा के भारत में रहकर उसने भारतीय पहचान छुपाई, शिक्षक की नौकरी पाई और वोटर कार्ड बनवाकर चुनाव में मतदान भी किया। अब पुलिस जांच पूरी हो चुकी है और शिक्षा विभाग व निर्वाचन कार्यालय से जवाब मांगा गया है।

    Thu, 11 Sep 2025
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 05:32:57 AM (IST)
    Bihar: आखिर कैसे बना इमराना का Voter Card? बिना Visa के भागलपुर में सालों से रह रही पाकिस्तानी महिला
    Pakistani Woman: भागलपुर में रह रही पाकिस्तान की इमराना खानम

    HighLights

    1. पाकिस्तानी महिला इमराना ने पहचान छुपाकर सरकारी शिक्षिका की नौकरी पाई।
    2. बिना वीजा विस्तार के वर्षों से रहकर उसने वोटर कार्ड भी बनवाया और मतदान किया।
    3. शिक्षा विभाग और निर्वाचन पदाधिकारी की रिपोर्ट के बाद बड़ी कार्रवाई संभव।

    एजेंसी, नई दिल्ली। भागलपुर का भीखनपुर इलाका इन दिनों चर्चाओं में है। यहां रहने वाली पाकिस्तानी महिला इमराना खानम का मामला गंभीर रूप से सामने आया है। बिना वीजा विस्तार के वर्षों से भारत में रह रही इमराना न केवल यहां पक्के मकान में बसी, बल्कि बीबी इमराना खातून के नाम से पहचान छिपाकर सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी भी हासिल कर ली। इतना ही नहीं, उसने भारतीय मतदाता पहचान पत्र बनवा कर चुनावों में वोट भी डाले।

    नाम से मतदाता पहचान पत्र कैसे बना?

    डीएसपी हेडक्वार्टर-2 मुहम्मद अयूब ने इस पूरे मामले की जांच पूरी कर ली है। अब उन्होंने शिक्षा विभाग से यह जानकारी मांगी है कि इमराना किस विज्ञापन और प्रक्रिया के तहत शिक्षक नियुक्त हुई। साथ ही, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी से यह पूछा गया है कि उसके नाम से मतदाता पहचान पत्र कैसे बना। रिपोर्ट मिलने के बाद डीएसपी अपनी विस्तृत जांच एसएसपी को सौंपेंगे।

    किस नाम से कर रही थी नौकरी?

    गौरतलब है कि 2021 में भी इमराना की पाकिस्तानी पहचान की पुष्टि हो चुकी थी। तत्कालीन एसएसपी बाबू राम ने गृह विशेष विभाग के निर्देश पर जांच करवाई थी। कजरैली और इशाकचक थाने की टीमों ने पड़ताल में पाया था कि पति इबनुल हसन की मृत्यु के बाद इमराना ने भीखनपुर टैंक लेन में घर बना लिया और बीबी इमराना खातून नाम से नौकरी कर रही थी।

    स्थानीय लोगों और विद्यालय से की गई जांच ने भी यह साबित किया कि इमराना खानम और बीबी इमराना खातून एक ही व्यक्ति हैं। चार साल पहले मिली इस जानकारी के बावजूद वह अब तक शिक्षक पद पर बनी रही।

    मामले में कार्रवाई तय मानी जा रही

    अब सवाल उठ रहे हैं कि बिना वीजा विस्तार के वह इतने वर्षों से भारत में कैसे रह रही थी? किस आधार पर उसका वोटर कार्ड बना और किस प्रक्रिया से उसे सरकारी नौकरी मिली? शिक्षा विभाग और निर्वाचन पदाधिकारी की रिपोर्ट के बाद इस मामले में बड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है।

