IAS अफसर की पत्नी, मां और भतीजी से 2 साल तक दुष्कर्म की वारदात; Bihar के कुख्यात दुष्कर्म कांड की पूरी कहानी पढ़िए

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। बिहार की राजनीति में ‘जंगलराज’ का मुद्दा लंबे समय तक गूंजता रहा। विपक्षी दल अक्सर लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर सवाल उठाते थे। इसी दौर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे देश को हिला दिया और राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

यह मामला राजधानी पटना का था। यहां एक IAS अफसर की पत्नी, मां, भतीजी और दो नौकरानियों के साथ करीब 2 साल तक दुष्कर्म की वारदात होती रही। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस केस में एक राजद विधायक और उनके बेटे का नाम आया। मामला सार्वजनिक होते ही राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में छा गया।

कौन पीड़ित और कौन आरोपी? यह घटना 1995 की है। 1982 बैच के एक IAS अधिकारी की शादी 1990 में हुई थी। 1995 में उन्हें सचिव स्तर पर तैनाती मिली और पटना के बेली रोड स्थित सरकारी आवास में परिवार सहित रहने लगे। इसी दौरान राजद विधायक Hemlata Yadav को बिहार समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें IAS अफसर के बगल वाला मकान अलॉट हुआ। उनके साथ उनका 27 वर्षीय बेटा Mrityunjay Yadav भी वहीं रहने लगा, जो उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र था। घटना की शुरुआत 7 सितंबर 1995 को हेमलता यादव ने IAS अफसर की पत्नी को अपने घर बुलाया। आरोप है कि वहां कमरे में बंद कर उनके बेटे मृत्युंजय ने दुष्कर्म किया। बाद में धमकाकर पीड़िता को चुप करा दिया गया। इसके बाद आरोपी लगातार IAS अफसर के घर जाकर उनकी मां, भतीजी और नौकरानियों को भी हवस का शिकार बनाने लगा।