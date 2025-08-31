Tejas का इंतजार खत्म, इस महीने सेना को मिलेंगे दो तेजस मार्क-1A, मिग-21 की जगह लेंगे

एजेंसी, नई दिल्ली। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) अगले महीने भारतीय वायु सेना को दो एडवांस्ड स्वदेशी तेजस मार्क-1A फाइटर जेट्स सौंप सकती है। यह जानकारी रक्षा सचिव आरके सिंह ने शनिवार को दी।

सरकार ने नई खेप को भी हरी झंडी दी

भारतीय वायु सेना ने पहले तेजस मार्क-1A की डिलीवरी में हुई देरी पर चिंता जताई थी। इसी बीच, सरकार ने लगभग 67,000 करोड़ रुपये की लागत से 97 अतिरिक्त तेजस जेट्स खरीदने को मंजूरी दी है।

अब तक 38 तेजस वायु सेना में शामिल

एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा सचिव ने बताया कि फिलहाल 38 तेजस जेट्स वायु सेना में शामिल हैं, जबकि करीब 80 और का निर्माण जारी है। फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय ने 83 तेजस मार्क-1A की खरीद के लिए HAL के साथ लगभग 48,000 करोड़ रुपये का सौदा किया था।