मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Tejas का इंतजार खत्म, इस महीने सेना को मिलेंगे दो तेजस मार्क-1A, मिग-21 की जगह लेंगे

    हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) अगले महीने भारतीय वायु सेना को दो एडवांस्ड स्वदेशी तेजस मार्क-1A फाइटर जेट्स सौंप सकती है। यह जानकारी रक्षा सचिव आरके सिंह ने शनिवार को दी।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 05:49:12 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 05:49:12 AM (IST)
    Tejas का इंतजार खत्म, इस महीने सेना को मिलेंगे दो तेजस मार्क-1A, मिग-21 की जगह लेंगे
    Tejas का इंतजार खत्म, इस महीने सेना को मिलेंगे दो तेजस

    एजेंसी, नई दिल्ली। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) अगले महीने भारतीय वायु सेना को दो एडवांस्ड स्वदेशी तेजस मार्क-1A फाइटर जेट्स सौंप सकती है। यह जानकारी रक्षा सचिव आरके सिंह ने शनिवार को दी।

    सरकार ने नई खेप को भी हरी झंडी दी

    भारतीय वायु सेना ने पहले तेजस मार्क-1A की डिलीवरी में हुई देरी पर चिंता जताई थी। इसी बीच, सरकार ने लगभग 67,000 करोड़ रुपये की लागत से 97 अतिरिक्त तेजस जेट्स खरीदने को मंजूरी दी है।

    अब तक 38 तेजस वायु सेना में शामिल

    एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा सचिव ने बताया कि फिलहाल 38 तेजस जेट्स वायु सेना में शामिल हैं, जबकि करीब 80 और का निर्माण जारी है। फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय ने 83 तेजस मार्क-1A की खरीद के लिए HAL के साथ लगभग 48,000 करोड़ रुपये का सौदा किया था।

    देरी की वजह इंजन सप्लाई

    डिलीवरी में हो रही देरी की मुख्य वजह अमेरिकी कंपनी GE Aerospace द्वारा एरो इंजन सप्लाई में रुकावट बताई जा रही है।

    मिग-21 की जगह लेंगे तेजस

    तेजस जेट्स को भारतीय वायु सेना के पुराने मिग-21 विमानों की जगह लाया जाएगा। तेजस एक सिंगल इंजन मल्टी-रोल फाइटर जेट है, जो हाई-थ्रेट एयरस्पेस में भी ऑपरेशन करने में सक्षम है।

    इसे भी पढ़ें- 1 सितंबर से बदल रहे हैं ये नियम: ITR डेडलाइन, आधार अपडेट, पोस्टल सेवाओं में होंगे बदलाव

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.