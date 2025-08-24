Bihar Crime: मुखिया पुत्र की गोली मारकर हत्या, वैष्णो देवी गए थे परिजन, गांव में दहशत का माहौल

डिजिटल डेस्क: सारण जिले के छपरा-बनियापुर पथ स्थित बसडिला गांव में शनिवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। अपराधियों ने गांव की मुखिया मंजू देवी के पुत्र सूरज कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। सूरज की उम्र महज 22 साल थी और वह जमीन का कारोबार करता था।

जानकारी के मुताबिक, शनिवार की रात सूरज घर से करीब एक किलोमीटर दूर बसडिला गांव की मुख्य सड़क पर गया था। इसी दौरान घात लगाए बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया और गोली चला दी। गोली सीधे उसके सीने में लगी और वह वहीं गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल उसे छपरा सदर अस्पताल पहुंचाया।