    Bihar Crime: मुखिया पुत्र की गोली मारकर हत्या, वैष्णो देवी गए थे परिजन, गांव में दहशत का माहौल

    Bihar Murder Crime: बिहार के सारण जिले के छपरा में शनिवार रात बदमाशों ने मुखिया पुत्र सूरज कुमार को गोली मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया लेकिन पटना ले जाते समय मौत हो गई। घटना के समय परिवार वैष्णो देवी गया था। वारदात से गांव में दहशत फैल गई।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 09:07:43 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 09:11:12 AM (IST)
    Bihar Crime: मुखिया पुत्र की गोली मारकर हत्या, वैष्णो देवी गए थे परिजन, गांव में दहशत का माहौल
    मृतक सूरज कुमार का फाइल फोटो।

    HighLights

    1. बिहार में मुखिया पुत्र की गोली हत्या।
    2. अपराधियों ने सारण में फैलाई सनसनी।
    3. पटना ले जाते समय सूरज की मौत।

    डिजिटल डेस्क: सारण जिले के छपरा-बनियापुर पथ स्थित बसडिला गांव में शनिवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। अपराधियों ने गांव की मुखिया मंजू देवी के पुत्र सूरज कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। सूरज की उम्र महज 22 साल थी और वह जमीन का कारोबार करता था।

    जानकारी के मुताबिक, शनिवार की रात सूरज घर से करीब एक किलोमीटर दूर बसडिला गांव की मुख्य सड़क पर गया था। इसी दौरान घात लगाए बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया और गोली चला दी। गोली सीधे उसके सीने में लगी और वह वहीं गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल उसे छपरा सदर अस्पताल पहुंचाया।

    पटना ले जाते समय हुई मौत

    अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पटना एम्स रेफर कर दिया। लेकिन परिजन और ग्रामीण जब एंबुलेंस से उसे पटना ले जा रहे थे, तभी दिघवारा के पास रास्ते में उसकी मौत हो गई।

    घटना के समय सूरज के घर पर कोई नहीं था। बताया जाता है कि उसके परिवार के लोग वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए हुए थे। इस कारण सूरज पूरी तरह अकेला था। हादसे की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया और मातम का माहौल हो गया।

    जांच में जुटी पुलिस

    घटना की सूचना पर एएसपी रामकुमार सिंह खुद सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल जलालपुर और मुफस्सिल थाना क्षेत्र की सीमा पर पड़ता है, जिसके चलते जांच में भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

    प्रारंभिक जांच में पुलिस को मामला आपसी रंजिश का प्रतीत हो रहा है, लेकिन सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गहन जांच के बाद ही सामने आएगी। इस वारदात से पूरे जलालपुर क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

    ग्रामीणों का कहना है कि सूरज अपने मिलनसार स्वभाव के लिए जाना जाता था और उसकी अचानक हुई हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। परिजनों के लौटने के बाद ही मामले की प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

