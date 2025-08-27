मेरी खबरें
    बिहार में मंत्री और विधायक को ग्रामीणों ने एक किलोमीटर तक खदेड़ा...हमले में बॉडीगार्ड सहित कई घायल

    Bihar Politics: बिहार के नालंदा जिले में मंत्री श्रवण कुमार और स्थानीय विधायक पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। सड़क हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे नेताओं पर पथराव और लाठी-डंडों से हमला हुआ। इसमें बाडीगार्ड और कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने हालात काबू में किए और इलाके को छावनी में बदल दिया।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 12:23:54 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 12:29:45 PM (IST)
    1. नालंदा में मंत्री-विधायक पर हमला
    2. सड़क हादसा मुआवजे को लेकर बवाल
    3. पुलिस बल तैनात, गांव बना छावनी

    डिजिटल डेस्क: बिहार के नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के मलावां गांव में गुरुवार को उस समय तनाव फैल गया जब मंत्री श्रवण कुमार और स्थानीय विधायक पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। तीन दिन पहले हुए सड़क हादसे में नौ लोगों की मौत के बाद दोनों नेता पीड़ित परिवारों से मिलने गांव पहुंचे थे।

    जानकारी के अनुसार, नेताओं ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की और वापस लौटने लगे। इसी दौरान ग्रामीणों ने उनसे कुछ देर और रुकने की गुहार लगाई। लेकिन मंत्री ने आगे कार्यक्रम का हवाला देकर निकलने की बात कही। इसके बाद ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई और उन्होंने मुआवजे को लेकर नेताओं से सवाल पूछना शुरू कर दिया।

    मुआवजे की मांग पर पथराव और लाठीचार्ज

    ग्रामीणों का आरोप था कि हादसे के दिन विधायक के कहने पर उन्होंने सड़क जाम हटाया था, लेकिन अब तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। इस बात पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पहले एक स्थानीय पत्रकार तथा विधायक को घेर लिया। इसके बाद लाठी-डंडे लेकर मंत्री और विधायक पर हमला कर दिया।

    मंत्री और विधायक ने भागकर बचाई जान

    घटना के दौरान भारी पथराव हुआ जिसमें मंत्री के बाडीगार्ड सहित कई लोग घायल हो गए और कुछ का सिर भी फट गया। जान बचाने के लिए मंत्री और विधायक को करीब एक किलोमीटर भागना पड़ा।

    सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात पर काबू पाया। इसके बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीणों को शांत कराने की कोशिश की जा रही है और मामले की जांच चल रही है।

