दशहरा-दीपावली-छठ पर टिकटों की मारामारी..सीटें फुल, Indian Railway चलाएगा 12 हजार से ज्यादा विशेष ट्रेनें; देखें लिस्ट और रूट

डिजिटल डेस्क: त्योहारों का सीजन (festival Season Indian Railway) शुरू होते ही ट्रेनों में टिकट (Train Ticket Full) मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। दशहरा, दीपावली और छठ पर दिल्ली और बड़े शहरों से पूर्वांचल लौटने वाले यात्रियों को कन्फर्म सीट (Confirm Seat) नहीं मिल पा रही है। रेलवे ने भीड़ को संभालने के लिए 12 हजार से अधिक विशेष ट्रेनें (Diwali Chhath Special Trains) चलाने की तैयारी की है। साथ ही गणपति पूजा के अवसर पर भी बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें पहले ही चलाई जा रही हैं।

बिहार और पूर्वांचल के रूटों पर चलेंगी स्पेशल ट्रेन अभी स्थिति यह है कि बुकिंग शुरू होते ही कुछ मिनटों में सभी टिकटें फुल हो जाती हैं। कई यात्रियों को प्रतीक्षा सूची (Waiting List) का टिकट लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तत्काल टिकट (Tatkal Ticket) ही एकमात्र विकल्प रह जाता है, जो अधिक पैसे खर्च करके ही मिल सकता है।

रेलवे ने इस समस्या के समाधान के लिए बड़े कदम उठाए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 12 हजार से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, ताकि त्योहारों पर यात्रियों को अपने घर पहुंचने में सुविधा हो सके। इनमें सबसे ज्यादा ट्रेनें बिहार और पूर्वांचल के रूटों पर चलाई जाएंगी। त्योहारी सीजन पर रिकॉर्ड स्पेशल ट्रेनों का तोहफा त्योहारी सीजन की शुरुआत गणपति पूजा से हो रही है, जो 27 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक मनाई जाएगी। इस दौरान रेलवे ने 11 अगस्त से ही स्पेशल ट्रेनें चलाना शुरू कर दिया है। अब तक 380 गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। यह रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा कदम है।