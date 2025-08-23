मेरी खबरें
    दशहरा-दीपावली-छठ पर टिकटों की मारामारी..सीटें फुल, Indian Railway चलाएगा 12 हजार से ज्यादा विशेष ट्रेनें; देखें लिस्ट और रूट

    Indian Railway Festival Season: दशहरा, दीपावली और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को टिकट (Train Ticket Confirm) की भारी परेशानी हो रही है। ऑनलाइन बुकिंग (IRCTC Rail Booking) शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में सभी सीटें भर जा रही हैं। त्योहारों की भीड़ को देखते हुए रेलवे 12 हजार से अधिक विशेष ट्रेनें (Diwali, Chhath Special Trains) चलाने की तैयारी कर रहा है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 11:29:21 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 12:09:45 PM (IST)
    Festival Special Trains: रेलवे की ओर से रिकॉर्ड 12 हजार स्पेशल ट्रेनों का तोहफा।

    1. त्योहारों में ट्रेन टिकट मिलना हुआ मुश्किल।
    2. रेलवे 12 हजार से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाएगा।
    3. दशहरा-दीपावली-छठ पर पूर्वांचल के रूट फुल।

    डिजिटल डेस्क: त्योहारों का सीजन (festival Season Indian Railway) शुरू होते ही ट्रेनों में टिकट (Train Ticket Full) मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। दशहरा, दीपावली और छठ पर दिल्ली और बड़े शहरों से पूर्वांचल लौटने वाले यात्रियों को कन्फर्म सीट (Confirm Seat) नहीं मिल पा रही है। रेलवे ने भीड़ को संभालने के लिए 12 हजार से अधिक विशेष ट्रेनें (Diwali Chhath Special Trains) चलाने की तैयारी की है। साथ ही गणपति पूजा के अवसर पर भी बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें पहले ही चलाई जा रही हैं।

    बिहार और पूर्वांचल के रूटों पर चलेंगी स्पेशल ट्रेन

    अभी स्थिति यह है कि बुकिंग शुरू होते ही कुछ मिनटों में सभी टिकटें फुल हो जाती हैं। कई यात्रियों को प्रतीक्षा सूची (Waiting List) का टिकट लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तत्काल टिकट (Tatkal Ticket) ही एकमात्र विकल्प रह जाता है, जो अधिक पैसे खर्च करके ही मिल सकता है।

    रेलवे ने इस समस्या के समाधान के लिए बड़े कदम उठाए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 12 हजार से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, ताकि त्योहारों पर यात्रियों को अपने घर पहुंचने में सुविधा हो सके। इनमें सबसे ज्यादा ट्रेनें बिहार और पूर्वांचल के रूटों पर चलाई जाएंगी।

    त्योहारी सीजन पर रिकॉर्ड स्पेशल ट्रेनों का तोहफा

    त्योहारी सीजन की शुरुआत गणपति पूजा से हो रही है, जो 27 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक मनाई जाएगी। इस दौरान रेलवे ने 11 अगस्त से ही स्पेशल ट्रेनें चलाना शुरू कर दिया है। अब तक 380 गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। यह रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा कदम है।

    सेंट्रल रेलवे ने सबसे ज्यादा 296 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। वहीं, वेस्टर्न रेलवे ने 56, कोंकण रेलवे (केआरसीएल) ने 6 और साउथ वेस्टर्न रेलवे ने 22 विशेष ट्रेनें चलाने का एलान किया है।

    आरक्षण अवधि में बदलाव

    रेलवे ने टिकट बुकिंग की आरक्षण अवधि 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है। इसका असर यात्रियों पर साफ दिख रहा है। 2 अक्टूबर को दशहरा, 21 अक्टूबर को दीपावली और 27-28 अक्टूबर को छठ पूजा है। इन दिनों के लिए पटना, गया, भागलपुर, रांची और कोलकाता जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों में सीटें उपलब्ध नहीं हैं।

    रेलवे ने भरोसा दिलाया है कि हर रूट पर आकलन कर आवश्यकतानुसार विशेष ट्रेनों की घोषणा की जाएगी। यात्रियों को स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल IRCTC वेबसाइट, RailOne ऐप और कम्प्यूटरीकृत PRS से आसानी से देखा जा सकता है।

    भारतीय रेलवे का कहना है कि वह त्योहारों में यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

