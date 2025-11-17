मेरी खबरें
    आखिर क्यों असम के मंत्री के 'गोभी की खेती' वाले पोस्ट पर मचा बवाल, जानिए क्या है बिहार से क्या है कनेक्शन

    बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद असम के मंत्री अशोक सिंगल ने फूलगोभी की खेती से जुड़ा एक पोस्ट किया। इस पोस्ट को बिहार के भागलपुर दंगे से जोड़कर देखा गया, जिसके बाद से इसे लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पोस्ट को लेकर भाजपा पर हमलावर है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 12:00:48 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 12:10:57 PM (IST)
    आखिर क्यों असम के मंत्री के 'गोभी की खेती' वाले पोस्ट पर मचा बवाल, जानिए क्या है बिहार से क्या है कनेक्शन
    मंत्री अशोक सिंघल के पोस्ट को लेकर विवाद

    HighLights

    1. असम के मंत्री अशोक सिंघल ने एक पोस्ट पर विवाद
    2. पोस्ट को भागलपुर में हुए एक घटना से जोड़ा जा रहा
    3. गौरव गोगोई ने कहा- पोस्ट 'अश्लील और शर्मनाक'

    डिजिटल डेस्क: बिहार में एनडीए की जीत के बाद असम के एक मंत्री की पोस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। पोस्ट को लेकर विपक्ष, खासकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हो गई है। इस पोस्ट को बिहार की एक पुरानी विवादित घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस कारण विपक्ष ने इसपर आपत्ति जताई है।

    दरअसल, बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद असम के हेमंत विस्वा सरमा के कैबिनेट के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और सिंचाई विभाग के मंत्री अशोक सिंघल ने एक पोस्ट किया। अशोक सिंगल ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट किया, जिसमें फूलगोभी का खेत दिख रहा था।


    पहले लोगों को अजीब लगी पोस्ट

    असम के मंत्री अशोक सिंगल ने अपनी पोस्ट में गोभी की खेती की फोटो के साथ लिखा 'बिहार में गोभी की खेती तो मंजूरी मिल गई है।' शुरुआत में लोगों को यह पोस्ट अजीब लगी और कोई इस प्रकार के पोस्ट का कारण और बिहार चुनाव के जीत से इसका कनेक्शन नहीं समझ पाए।

    भागलपुर हिंसा से जोड़कर देखा गया पोस्ट

    बाद में मंत्री सिंगल की पोस्ट को 1989 में बिहार के भागलपुर में हुए एक घटना से जोड़कर देखा जाने लगा। दरअसल साल 1989 में भागलपुर में दंगा हुआ था। इसमें एक सौ से ज्यादा मुसलमानों को मारकर दफना दिया गया था। उनकी लाशों को छिपाने के लिए उसके ऊपर फूलगोभी के पौधे लगा दिए गए थे।

    फूलगोभी वाले पोस्ट को इस एंगल से जोड़कर देखे जाने के बाद इस पर विवाद शुरू हो गया। विपक्ष की ओर से इसे लेकर आलोचना की गई। बावजूद इसके मंत्री सिंगल ने पोस्ट नहीं हटाया और ना ही उसमें कोई बदलाव किया। इस पोस्ट को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष और असम के नेता गौरव गोगोई ने इस पोस्ट को अश्लील और शर्मनाक बताया है।

    गौरव गोगोई ने पोस्ट को बताया 'अश्लील और शर्मनाक'

    गोगोई ने अपने पोस्ट में लिखा 'एक मौजूदा कैबिनेट द्वारा "गोभी की खेती" वाले पोस्ट का इस्तेमाल बिहार चुनाव परिणामों के बाद असम के मंत्री का यह बयान अश्लील और शर्मनाक दोनों है। यह तस्वीर 1989 के लोगैन नरसंहार से व्यापक रूप से जुड़ी हुई है, जहां भागलपुर हिंसा के दौरान 116 मुसलमानों की हत्या कर उनके शवों को फूलगोभी के बागानों के नीचे छिपा दिया गया था।'

    कांग्रेस सांसद ने साधा निशाना

    वहीं बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद ने भी पोस्ट को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद ने कहा, "BJP/RSS कार्यकर्ताओं के पास अपने मूल मतदाताओं को देने के लिए बस एक ही चीज है! मुस्लिम नफरत।"

    सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि यह पोस्ट "हिंसा भड़काने" वाली है।

    इस पोस्ट को लेकर विपक्ष और कांग्रेस के समर्थक लगातार भाजपा का विरोध कर रहे हैं। हालांकि मंत्री ने अबकर पोस्ट में कोई बदलाव नहीं किया है। साथ ही पोस्ट को लेकर प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी है।

