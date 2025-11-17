आखिर क्यों असम के मंत्री के 'गोभी की खेती' वाले पोस्ट पर मचा बवाल, जानिए क्या है बिहार से क्या है कनेक्शन

डिजिटल डेस्क: बिहार में एनडीए की जीत के बाद असम के एक मंत्री की पोस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। पोस्ट को लेकर विपक्ष, खासकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हो गई है। इस पोस्ट को बिहार की एक पुरानी विवादित घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस कारण विपक्ष ने इसपर आपत्ति जताई है।

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद असम के हेमंत विस्वा सरमा के कैबिनेट के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और सिंचाई विभाग के मंत्री अशोक सिंघल ने एक पोस्ट किया। अशोक सिंगल ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट किया, जिसमें फूलगोभी का खेत दिख रहा था।

पहले लोगों को अजीब लगी पोस्ट असम के मंत्री अशोक सिंगल ने अपनी पोस्ट में गोभी की खेती की फोटो के साथ लिखा 'बिहार में गोभी की खेती तो मंजूरी मिल गई है।' शुरुआत में लोगों को यह पोस्ट अजीब लगी और कोई इस प्रकार के पोस्ट का कारण और बिहार चुनाव के जीत से इसका कनेक्शन नहीं समझ पाए। This is incitement to communal slaughter. You sir do not speak for me or for most Indians. You are violating your constitutional oaths and are unworthy of the high office you hold. https://t.co/DEW0RHmS7B — SANJAY HEGDE (@sanjayuvacha) November 15, 2025 भागलपुर हिंसा से जोड़कर देखा गया पोस्ट