आखिर क्यों असम के मंत्री के 'गोभी की खेती' वाले पोस्ट पर मचा बवाल, जानिए क्या है बिहार से क्या है कनेक्शन

डिजिटल डेस्क: बिहार में एनडीए की जीत के बाद असम के एक मंत्री की पोस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। पोस्ट को लेकर विपक्ष, खासकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हो गई है। इस पोस्ट को बिहार की एक पुरानी विवादित घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस कारण विपक्ष ने इसपर आपत्ति जताई है।
दरअसल, बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद असम के हेमंत विस्वा सरमा के कैबिनेट के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और सिंचाई विभाग के मंत्री अशोक सिंघल ने एक पोस्ट किया। अशोक सिंगल ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट किया, जिसमें फूलगोभी का खेत दिख रहा था।
असम के मंत्री अशोक सिंगल ने अपनी पोस्ट में गोभी की खेती की फोटो के साथ लिखा 'बिहार में गोभी की खेती तो मंजूरी मिल गई है।' शुरुआत में लोगों को यह पोस्ट अजीब लगी और कोई इस प्रकार के पोस्ट का कारण और बिहार चुनाव के जीत से इसका कनेक्शन नहीं समझ पाए।
This is incitement to communal slaughter. You sir do not speak for me or for most Indians. You are violating your constitutional oaths and are unworthy of the high office you hold. https://t.co/DEW0RHmS7B
— SANJAY HEGDE (@sanjayuvacha) November 15, 2025
बाद में मंत्री सिंगल की पोस्ट को 1989 में बिहार के भागलपुर में हुए एक घटना से जोड़कर देखा जाने लगा। दरअसल साल 1989 में भागलपुर में दंगा हुआ था। इसमें एक सौ से ज्यादा मुसलमानों को मारकर दफना दिया गया था। उनकी लाशों को छिपाने के लिए उसके ऊपर फूलगोभी के पौधे लगा दिए गए थे।
फूलगोभी वाले पोस्ट को इस एंगल से जोड़कर देखे जाने के बाद इस पर विवाद शुरू हो गया। विपक्ष की ओर से इसे लेकर आलोचना की गई। बावजूद इसके मंत्री सिंगल ने पोस्ट नहीं हटाया और ना ही उसमें कोई बदलाव किया। इस पोस्ट को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष और असम के नेता गौरव गोगोई ने इस पोस्ट को अश्लील और शर्मनाक बताया है।
गोगोई ने अपने पोस्ट में लिखा 'एक मौजूदा कैबिनेट द्वारा "गोभी की खेती" वाले पोस्ट का इस्तेमाल बिहार चुनाव परिणामों के बाद असम के मंत्री का यह बयान अश्लील और शर्मनाक दोनों है। यह तस्वीर 1989 के लोगैन नरसंहार से व्यापक रूप से जुड़ी हुई है, जहां भागलपुर हिंसा के दौरान 116 मुसलमानों की हत्या कर उनके शवों को फूलगोभी के बागानों के नीचे छिपा दिया गया था।'
The use of “gobi farming” imagery by a sitting Cabinet Minister of Assam in the wake of the Bihar election results marks a shocking new low in political discourse. It is both vulgar and shameful.
The image is widely associated with the Logain massacre of 1989, where 116 Muslims…
— Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) November 15, 2025
वहीं बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद ने भी पोस्ट को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद ने कहा, "BJP/RSS कार्यकर्ताओं के पास अपने मूल मतदाताओं को देने के लिए बस एक ही चीज है! मुस्लिम नफरत।"
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि यह पोस्ट "हिंसा भड़काने" वाली है।
इस पोस्ट को लेकर विपक्ष और कांग्रेस के समर्थक लगातार भाजपा का विरोध कर रहे हैं। हालांकि मंत्री ने अबकर पोस्ट में कोई बदलाव नहीं किया है। साथ ही पोस्ट को लेकर प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी है।