तेज प्रताप यादव का नया बयान : जेजेडी देगी एनडीए को नैतिक समर्थन, बहन रोहिणी को दिया बड़ा प्रस्ताव

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम ने राज्य की राजनीति में तेजी से नया मोड़ ला दिया है। इस चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारी बहुमत हासिल किया, जबकि महागठबंधन को जनता ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।

इसी बीच राजद से निष्कासित किए जाने के बाद अपनी अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाने वाले तेज प्रताप यादव भी चुनाव में खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए और महुआ सीट से हार गए। दूसरी ओर, लालू प्रसाद यादव के परिवार में पुत्र बनाम पुत्री का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा।

जेजेडी एनडीए सरकार को नैतिक समर्थन देगी

इन सबके बीच तेज प्रताप यादव ने एक नया बयान देकर राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी है। उन्होंने घोषणा की है कि उनकी पार्टी जेजेडी एनडीए सरकार को नैतिक समर्थन देगी। यह फैसला जेजेडी की अहम बैठक में लिया गया, जिसकी जानकारी पार्टी प्रवक्ता प्रेम यादव ने साझा की।

राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की रणनीति

बैठक में तेज प्रताप यादव ने पार्टी को मजबूत करने और राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की रणनीति पर भी चर्चा की। इसी दौरान उन्होंने यह भी कहा कि वह अपनी बहन और राजद नेता रोहिणी आचार्य को जेजेडी का राष्ट्रीय संरक्षक बनने का प्रस्ताव देंगे।