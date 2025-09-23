मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Politics: 'मुझे पद की लालसा नहीं', लालू की बेटी Rohini Acharya ने पिता व भाई को सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो

    राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब परिवार की कलह खुलकर सामने आ गई है। लालू प्रसाद यादव की बेटी व सारण लोकसभा से पार्टी की प्रत्याशी रहीं रोहिणी आचार्य ने परिवार के सभी सदस्यों को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया था।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 09:00:15 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 09:11:59 AM (IST)
    Bihar Politics: 'मुझे पद की लालसा नहीं', लालू की बेटी Rohini Acharya ने पिता व भाई को सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो
    रोहिणी आचार्य ने दिखाई नाराजगी। (फाइल फोटो)

    एजेंसी, पटना। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब परिवार की कलह खुलकर सामने आ गई है। लालू प्रसाद यादव की बेटी व सारण लोकसभा से पार्टी की प्रत्याशी रहीं रोहिणी आचार्य ने परिवार के सभी सदस्यों को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया था। इसमें लालू प्रसाद यादव व भाई तेजस्वी यादव शामिल हैं। अब उन्होंने अपनी महत्वकांक्षाओं की खबरों को अफवाह बताया है।

    रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर अफवाहों और दुष्प्रचार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि उनके संदर्भ में ट्रोलर्स, उद्दंडों, पेड मीडिया और पार्टी पर कब्जा करने की मंशा रखने वाले लोगों द्वारा फैलाई जा रही बातें पूरी तरह से निराधार हैं। यह सब उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने और भ्रम फैलाने के मकसद से किया जा रहा है।

    रोहिणी आचार्य ने स्पष्ट किया कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा कभी नहीं रही है और न आगे रहेगी। उन्होंने कहा कि न तो वे खुद विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं और न ही किसी को प्रत्याशी बनवाने की उनकी कोई इच्छा है। यहां तक कि राज्यसभा सदस्यता या सरकार में किसी पद की आकांक्षा भी उन्हें नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका किसी परिवारजन से कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्व नहीं है।

    उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण उनका आत्मसम्मान है, माता-पिता के प्रति सम्मान और समर्पण है, और अपने परिवार की प्रतिष्ठा है। यही मूल्य उनके जीवन का आधार हैं और वे किसी भी तरह की पदलालसा से ऊपर उठकर इन्हीं मूल्यों को सर्वोपरि मानती हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.