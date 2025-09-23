Bihar Politics: 'मुझे पद की लालसा नहीं', लालू की बेटी Rohini Acharya ने पिता व भाई को सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो

एजेंसी, पटना। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब परिवार की कलह खुलकर सामने आ गई है। लालू प्रसाद यादव की बेटी व सारण लोकसभा से पार्टी की प्रत्याशी रहीं रोहिणी आचार्य ने परिवार के सभी सदस्यों को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया था। इसमें लालू प्रसाद यादव व भाई तेजस्वी यादव शामिल हैं। अब उन्होंने अपनी महत्वकांक्षाओं की खबरों को अफवाह बताया है।

रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर अफवाहों और दुष्प्रचार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि उनके संदर्भ में ट्रोलर्स, उद्दंडों, पेड मीडिया और पार्टी पर कब्जा करने की मंशा रखने वाले लोगों द्वारा फैलाई जा रही बातें पूरी तरह से निराधार हैं। यह सब उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने और भ्रम फैलाने के मकसद से किया जा रहा है।