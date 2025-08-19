Bihar Politics: इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप! मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ऑफिस में जमा किए अहम दस्तावेज

एजेंसी, पटना। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद से निष्कासित और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने सोमवार को अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से जुड़े दस्तावेज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) कार्यालय में जमा किए। इन दस्तावेजों में पार्टी के निबंधन और वित्तीय खातों से संबंधित कागजात शामिल थे।

तेज प्रताप यादव ने इस दौरान सीईओ से मुलाकात की और प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आग्रह किया। सूत्रों के मुताबिक, सीईओ की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है और इसे समय पर पूरा कर लिया जाएगा।