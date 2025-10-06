Bihar Election 2025 Date LIVE: बिहार में बजने जा रहा है चुनावी बिगुल, EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वोटिंग की तारीखों का हो रहा ऐलान

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Chunav 2025 Live Updates) का एलान थोड़ी देर में हो जाएगा। चुनाव आयोग के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन शेड्यूल की जानकारी साझा कर रहे है। बता दें कि 243 सदस्यीय राज्य विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सच्चाई ये ये है कि लोगों ने सोशल मीडिया एसआईआर को बहुत कुछ कहा, लेकिन सच ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने SIR की मांग की। जिन मतदाताओं के पता बदला उन्हें चुनाव आयोग नया वोटर कार्ड देगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार चुनाव में इस बार 17 पहल किए जा रहे हैं। वोटर लिस्ट की तमाम त्रुटियां दूर की गई है, बिहार का मॉडल पूरे देश में लागू करेंगे। पोलिंग कमरे के ठीक बाहर मतदाता अपना फोन जमा करा सकता है और वोट डालने के बाद फोन लेकर जा सकता है।
चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि फेक न्यूज के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाएगी। सभी बूथ पर हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारी निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे।
चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 11 सीटों पर घोड़ों से पेट्रोलिंग की जाएगी, 197 सीटों पर नाव से पेट्रोलिंग की जाएगी। बुजुर्ग मतदाताओं के लिए रैंप, व्हीलचेयर की सुविधा होगी। सभी बूथों पर चुनाव प्रक्रिया लाइव दिखाई जाएगी।
चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस बार बिहार चुनाव सुगम और सरल होंगे। चुनाव के लिए बिहार की जनता का सहयोग चाहते हैं। बिहार में कुल 7.42 करोड़ मतदाता हैं, इसमें 3.92 करोड़ महिला और 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं। 14 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे. हर पोलिंग बूथ पर 1200 वोटर होंगे।
चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वोटिंग से 10 दिन पहले तक नाम जोड़े जा सकते हैं। 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट जारी हुई है। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार एसआईआर को लेकर कहा कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया गया है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। फाइनल मतदाता सूची सभी राजनीति पार्टियों को दे दी गई है। अभी भी कोई दिक्कत अगर है तो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं।