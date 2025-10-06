BJP सांसद पर लाठी-पत्थर से हमला, सिर में गंभीर चोट...हालत नाजुक, भीड़ ने गाड़ियों से भी की तोड़फोड़

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में नागराकाटा इलाके में एक चिंताजनक और संवेदनशील स्थिति सामने आई है। सोमवार को बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और सिलीगुड़ी के विधायक डॉ. शंकर घोष बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर राहत सामग्री वितरित कर रहे थे। इसी दौरान उनके काफिले पर एक भीड़ ने उन पर पत्थर, चप्पल, जूते और लाठी-डंडे से हमला बोला। इस हमले में सांसद मुर्मू गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें सिर पर गहरी चोटें आयीं और उनका चेहरा लहूलुहान हो गया। विधायक शंकर घोष कुछ कम घायल हुए, लेकिन उन्हें भी चोट पहुंची।

बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करते समय दिया घटना को अंजाम घटना के समय मुर्मू और घोष बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर राहत एवं समर्थन दे रहे थे। तभी काफिले से कुछ दूरी पर ही अचानक हमला शुरू हो गया। राजनीतिक दलों के अनुसार, मुर्मू की कार के शीशे टूट गए और वाहन भी तोड़ा गया।