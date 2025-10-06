'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान...' वकील ने नारा लगाते हुए SC में फेंका जूता, CJI ने कहा- मुझे फर्क नहीं पड़ता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान एक अप्रत्याशित हंगामा हुआ। बताया जाता है कि एक व्यक्ति, जिसकी पहचान बाद में वकील के रूप में की गई, वकीलों के तर्क सूचीकरण के दौरान न्यायाधीश की दान की ओर बढ़ा और उसने जूता निकालकर फेंकने की कोशिश की।
उस व्यक्ति ने अदालत में सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे का नारा भी लगाया, जिससे संकेत मिलता है कि उसकी प्रतिक्रिया धार्मिक भावना से प्रेरित थी। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ही उसे रोक लिया और अदालत कक्ष से बाहर ले गए। इस घटना के कारण कोर्ट की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित की गई।
CJI बी.आर. गवई ने शांति बनाए रखते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं उन्हें प्रभावित नहीं करतीं। उन्होंने उपस्थित वकीलों से कहा कि वे अपना तर्क जारी रखें। CJI ने कहा, इन सब से विचलित न हों, ऐसी घटनाएं मुझे प्रभावित नहीं करतीं।
इस घटना की पृष्ठभूमि में यह चर्चा आ रही है कि वकील की प्रतिक्रिया सीजेआई द्वारा खजुराहो के भगवान विष्णु मूर्ति पुनर्निर्माण मामले में दिए गए कथित टिप्पणी से प्रेरित हो सकती है। CJI की इस टिप्पणी के बाद विरोध और आलोचना हुई थी, और इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देखा गया। हालांकि, CJI गवई ने पूर्व में भी स्पष्ट किया था कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और उनके कथन को सोशल मीडिया में गलत रूप से प्रस्तुत किया गया
An incident occurred today in the court of Chief Justice of India BR Gavai, as a lawyer tried to throw an object at him.
Security personnel present in court intervened and escorted the lawyer out and detained.
While being escorted out of the courtroom, he uttered “Sanatan ka… pic.twitter.com/7JdNWwvEdE
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव एडवोकेट रोहित पांडे ने कहा, "आज की घटना बेहद दुखद है। अगर किसी वकील ने अदालत में हमला किया है या करने की कोशिश की है, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वह हमारे बार का सदस्य है। हमने हाल ही में पूछताछ की और पता चला कि वह 2011 बार का सदस्य है। लेकिन यह बहुत दुखद घटना है। उन्होंने भगवान विष्णु मामले में CJI द्वारा की गई टिप्पणी के आधार पर यह प्रयास किया। यह बहुत दुखद घटना है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और अगर यह घटना सच है, तो कार्रवाई की जानी चाहिए।"
