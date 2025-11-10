Red Fort Blast: लाल किले के पास जोरदार धमाका, 10 लोगों की मौत, पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट

डिजिटल डेस्क। सोमवार की शाम दिल्ली में एक जोरदार धमाका (Red Fort Delhi Blast News Updates) हुआ है। यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है। इस घटना में 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही कई लोग घायल है। कार (Delhi Car Explosion) में ही कुछ विस्फोटक सामग्री होने की बात भी सामने आ रही है। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि आसपास की दुकान और मंदिर तक क्षति पहुंची है। लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास कार में धमाके के बाद 3 गाड़ियों में भी आग लग गई। इस घटना (Red Fort Delhi Blast) में कुछ लोगों के मरने की सूचना भी आ रही है। साथ ही कई लोग घायल हुई है। इस घटना में 30 से अधिक गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है।

लोकनायक अस्पताल में मरने वालों की बॉडी आने का सिलसिला जारी है।