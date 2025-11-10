मेरी खबरें
    Red Fort Blast: लाल किले के पास जोरदार धमाका, 10 लोगों की मौत, पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट

    Red Fort Delhi Blast News Updates : सोमवार की शाम दिल्ली में एक जोरदार धमाका हुआ है। यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है। इस घटना में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही कई लोग घायल है। घटना के बाद पूरे दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 07:21:19 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 07:52:17 PM (IST)
    Red Fort Blast: लाल किले के पास जोरदार धमाका, 10 लोगों की मौत, पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट
    लाल किले के पास इसी कार में धमाका

    डिजिटल डेस्क। सोमवार की शाम दिल्ली में एक जोरदार धमाका (Red Fort Delhi Blast News Updates) हुआ है। यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है। इस घटना में 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही कई लोग घायल है। कार (Delhi Car Explosion) में ही कुछ विस्फोटक सामग्री होने की बात भी सामने आ रही है। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि आसपास की दुकान और मंदिर तक क्षति पहुंची है। लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास कार में धमाके के बाद 3 गाड़ियों में भी आग लग गई। इस घटना (Red Fort Delhi Blast) में कुछ लोगों के मरने की सूचना भी आ रही है। साथ ही कई लोग घायल हुई है। इस घटना में 30 से अधिक गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है।

    naidunia_image

    दमकल विभाग का कहना है कि उन्हें कार में धमाके की कॉल मिली है। बता दें कि धमाके की तीव्रता इतनी थी कि आसपास की दुकान और मंदिर तक क्षति पहुंची है। लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास कार में धमाके के बाद 3 गाड़ियों में भी आग लग गई। दमकल विभाग का कहना है कि उन्हें कार में धमाके की कॉल मिली है लोकनायक अस्पताल में मरने वालों की बॉडी आने का सिलसिला जारी है।


    naidunia_image

    छह एंबुलेंस और दमकल की पांच गाडियां मौजूद

    मौके पर छह एंबुलेंस और दमकल की पांच गाडियां पहुंची हैं। कई बसों और अन्य वाहनों में भी आग लगी है। धमाके के बाद पास की दुकानों में आग लग गई है वह मंदिर के कांच भी टूट गए हैं।

    naidunia_image

    राहत और बचाव कार्य जारी हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। धमाके के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और जांच एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाने में लगी हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, धमाका कार में हुआ था लेकिन इसकी प्रकृति और वजह को लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। घटना के बाद पूरे दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

    naidunia_image

    हादसे की जानकारी देते हुए एक व्यक्ति ने बताया कि वह अपनी कार में बैठे थे। जाम की स्थिति थी। गाड़ी में बैठे थे, तभी ब्लास्ट हुआ। एक व्यक्ति उसकी गाड़ी के ऊपर गिरा। उसकी मौत हो चुकी थी।

    अपडेट जारी है...

