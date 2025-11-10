Inside Story: अमोनियम नाइट्रेट से राइसिन जहर तक... डॉक्टरों की खौफनाक आतंकी साजिश का पूरा खुलासा

डिजिटल डेस्क। हाल के दिनों में देशभर में दो बड़ी आतंकी साजिशें बेनकाब हुईं, एक फरीदाबाद में और दूसरी हैदराबाद में। दोनों मामलों में चौंकाने वाली बात यह रही कि साजिशों के पीछे किसी आम अपराधी नहीं, बल्कि पेशे से डॉक्टर लोग थे। इन गिरफ्तारियों ने न केवल सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है बल्कि यह भी सवाल खड़ा किया है कि पढ़े-लिखे और जिम्मेदार पेशे से जुड़े लोग इस तरह की हिंसक विचारधारा की ओर कैसे मुड़ रहे हैं।

फरीदाबाद टेरर केस : अस्पताल से आतंकी नेटवर्क तक रविवार की रात जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक विशेष टीम ने फरीदाबाद में छापा मारकर 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया। यह एक सफेद, गंधहीन रासायनिक पदार्थ है, जिसका उपयोग खेती में खाद के रूप में होता है, लेकिन गलत हाथों में यह अत्यधिक विस्फोटक बन जाता है।

पुलिस को यह जानकारी डॉ. राठेर नाम के व्यक्ति से मिली थी, जो पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत था और जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप में पहले से गिरफ्तार था। जांच में पता चला कि राठेर ने यह रासायनिक सामग्री डॉ. शकील को दी थी, जो फरीदाबाद के अल-फलाह अस्पताल में काम करता है। शकील के पास से 20 टाइमर, गोला-बारूद और दो असॉल्ट राइफलें बरामद हुईं। पुलिस अब एक तीसरे डॉक्टर - एक अज्ञात महिला की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिसकी कार से दो बंदूकें और कारतूस मिले। एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक दिल्ली तक कैसे पहुंचा और इसका अंतिम लक्ष्य क्या था।