मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bomb Threat: दिल्ली से बंगाल जा रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, हड़कंप के बाद लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग

    दिल्ली से उड़ान भरने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को तुरंत लखनऊ एय ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 01:52:48 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 01:52:48 PM (IST)
    Bomb Threat: दिल्ली से बंगाल जा रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, हड़कंप के बाद लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग
    इंडिगो विमान को बम से उड़ाने की धमकी। फाइल फोटो

    HighLights

    1. दिल्ली से बंगाल जा रहा था विमान
    2. उड़ान के दौरान मचा हड़कंप
    3. लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग

    डिजिटल डेस्क: दिल्ली से उड़ान भरने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। उड़ान के दौरान जैसे ही धमकी की सूचना मिली, विमान के अंदर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

    फ्लाइट को लखनऊ की ओर किया गया डायवर्ट

    धमकी को गंभीरता से लेते हुए पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच तत्काल समन्वय किया गया। सुरक्षा कारणों से विमान को उसके निर्धारित मार्ग से हटाकर लखनऊ एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया गया।

    सुबह 9:17 बजे हुई सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग

    इंडिगो की यह फ्लाइट सुबह 9:17 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से इमरजेंसी लैंडिंग करने में सफल रही। विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

    सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटीं


    लैंडिंग के बाद विमान को निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जांच के लिए भेजा गया। एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों और बम निरोधक दस्ते को अलर्ट कर दिया गया है। धमकी की सत्यता और स्रोत की जांच की जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.