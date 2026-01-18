Bomb Threat: दिल्ली से बंगाल जा रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, हड़कंप के बाद लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग

डिजिटल डेस्क: दिल्ली से उड़ान भरने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। उड़ान के दौरान जैसे ही धमकी की सूचना मिली, विमान के अंदर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

फ्लाइट को लखनऊ की ओर किया गया डायवर्ट

धमकी को गंभीरता से लेते हुए पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच तत्काल समन्वय किया गया। सुरक्षा कारणों से विमान को उसके निर्धारित मार्ग से हटाकर लखनऊ एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया गया।

सुबह 9:17 बजे हुई सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग

इंडिगो की यह फ्लाइट सुबह 9:17 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से इमरजेंसी लैंडिंग करने में सफल रही। विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

IndiGo Spokesperson says, "A security threat was noticed onboard IndiGo flight 6E 6650 operating from Delhi to Bagdogra on 18 January 2026, due to which the aircraft was diverted to Lucknow. Following the established protocol, we informed the relevant authorities immediately and… pic.twitter.com/squzsFXbEu — ANI (@ANI) January 18, 2026

सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटीं