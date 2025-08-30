Reasi Landslide: जम्मू-कश्मीर के रियासी में भारी बारिश से भूस्खलन, पति-पत्नी और पांच बच्चों की दर्दनाक मौत

डिजिटल डेस्क: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के बदड़ माहौर क्षेत्र में शुक्रवार को भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। भूस्खलन की चपेट में आने से एक कच्चा मकान ढह गया और उसमें रहने वाला पूरा परिवार मलबे में दब गया। इस दर्दनाक हादसे में सात लोगों की मौत हो गई है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, पिछले कई दिनों से क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही थी। शुक्रवार को तेज बरसात के दौरान पहाड़ी से मिट्टी और पत्थर खिसककर नीचे गिरे, जिसकी चपेट में आकर मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी और राहत कार्य शुरू किया गया।
प्रशासन ने मृतकों के शवों को मलबे से निकाल लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। लोग परिवार की असामयिक मौत पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। यह हादसा एक बार फिर से जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से बढ़ते खतरे की ओर इशारा करता है।
