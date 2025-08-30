मेरी खबरें
    Reasi Landslide: जम्मू-कश्मीर के रियासी में भारी बारिश से भूस्खलन, पति-पत्नी और पांच बच्चों की दर्दनाक मौत

    Reasi Landslide: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के बदड़ माहौर में भूस्खलन से बड़ा हादसा हुआ। भारी बारिश के चलते एक कच्चा मकान ढह गया, जिससे पति-पत्नी और उनके पांच बच्चों की मलबे में दबकर मौत हो गई। प्रशासन ने राहत-बचाव कार्य शुरू किया और मृतकों की पहचान कर ली गई है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 10:10:12 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 10:10:12 AM (IST)
    Reasi Landslide: जम्मू-कश्मीर के रियासी में भारी बारिश से भूस्खलन, पति-पत्नी और पांच बच्चों की दर्दनाक मौत
    Reasi Landslide: रियासी में भूस्खलन से एक ही परिवार के सात लोगों की दर्दनाक मौत

    HighLights

    1. रियासी में भारी बारिश से भूस्खलन
    2. कच्चा मकान ढहने से बड़ा हादसा
    3. एक परिवार के सात सदस्यों की मौत

    डिजिटल डेस्क: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के बदड़ माहौर क्षेत्र में शुक्रवार को भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। भूस्खलन की चपेट में आने से एक कच्चा मकान ढह गया और उसमें रहने वाला पूरा परिवार मलबे में दब गया। इस दर्दनाक हादसे में सात लोगों की मौत हो गई है।

    आफत बनकर आई बारिश

    स्थानीय लोगों के मुताबिक, पिछले कई दिनों से क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही थी। शुक्रवार को तेज बरसात के दौरान पहाड़ी से मिट्टी और पत्थर खिसककर नीचे गिरे, जिसकी चपेट में आकर मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी और राहत कार्य शुरू किया गया।

    मृतकों की हुई पहचान

    1. नजीर अहमद पुत्र बहार दीन निवासी बद्दर, 38 वर्ष

    2. वजीरा बेगम पत्नी नजीर अहमद निवासी बद्दर, 35 वर्ष

    3. बिलाल अहमद पुत्र नजीर अहमद, 13 वर्ष

    4. मोहम्मद मुस्तफा पुत्र नजीर अहमद, 11 वर्ष

    5. मोहम्मद आदिल पुत्र नजीर अहमद, 8 वर्ष

    6. मोहम्मद मुबारक पुत्र नजीर अहमद, 6 वर्ष

    7. मोहम्मद वसीम पुत्र नजीर अहमद, 5 वर्ष

    प्रशासन ने मृतकों के शवों को मलबे से निकाल लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। लोग परिवार की असामयिक मौत पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। यह हादसा एक बार फिर से जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से बढ़ते खतरे की ओर इशारा करता है।

