    Ramban Cloudburst: रामबन में फटा बादल, तीन की मौत, 5 लापता; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 08:40:04 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 09:22:30 AM (IST)
    HighLights

    1. रामबन में बादल फटने से तबाही
    2. तीन के शव बरामद, 5 लापता
    3. चलाया जा रहा बचाव अभियान

    डिजिटल डेस्क: जम्मू में भारी बारिश और बादल फटने से तबाही मची है। रामबन जिले के राजगढ़ तहसील में शुक्रवार देर रात अचानक बादल फटने से बड़ा हादसा (Cloudburst in Ramban JK) हो गया। इस भीषण हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और इसके अलावा पांच लोग लापता हो गए हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, राहत और बचाव दल को तुरंत प्रभावित क्षेत्र में भेजा गया है और लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान जारी है।

    तीन शव बरामद

    अधिकारियों ने बताया कि अब तक तीन शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि पांच व्यक्ति अभी भी लापता हैं। अचानक हुए इस बादल फटने की घटना से इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई और कई घर व संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, जिससे सामान्य जन-जीवन बाधित हुआ है। बचाव कार्य लगातार जारी है।

    प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं और लापता लोगों को ढूंढ़ने के लिए लगातार राहत व बचाव अभियान चलाया जा रहा है।

