Ramban Cloudburst: रामबन में फटा बादल, तीन की मौत, 5 लापता; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

डिजिटल डेस्क: जम्मू में भारी बारिश और बादल फटने से तबाही मची है। रामबन जिले के राजगढ़ तहसील में शुक्रवार देर रात अचानक बादल फटने से बड़ा हादसा (Cloudburst in Ramban JK) हो गया। इस भीषण हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और इसके अलावा पांच लोग लापता हो गए हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, राहत और बचाव दल को तुरंत प्रभावित क्षेत्र में भेजा गया है और लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान जारी है।

Ramban, J&K | Three people have died due to heavy rains and flash floods in the Rajgad area of Ramban. Two people are reported missing, and a rescue operation is going on: District Administration

अधिकारियों ने बताया कि अब तक तीन शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि पांच व्यक्ति अभी भी लापता हैं। अचानक हुए इस बादल फटने की घटना से इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई और कई घर व संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, जिससे सामान्य जन-जीवन बाधित हुआ है। बचाव कार्य लगातार जारी है।

प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं और लापता लोगों को ढूंढ़ने के लिए लगातार राहत व बचाव अभियान चलाया जा रहा है।

