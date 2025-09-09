Love Affair से नाराज भाई ने बहन को मारी गोली, मौत... भाई के दोस्त के साथ ही था अफेयर

एजेंसी,पूर्णिया। बिहार के पूर्णिया जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बहन के लव अफेयर से नाराज भाई ने अपनी ही सगी बहन पर गोलियां चला दीं। आरोप है कि लड़की का अफेयर भाई के ही दोस्त से चल रहा था, जिससे नाराज होकर भाई ने वारदात को अंजाम दिया।

घटना मधुबनी थाना क्षेत्र के मधुबनी बाजार इलाके की है। आरोपी भाई ने मौका पाकर बहन पर ताबड़तोड़ तीन गोलियां दागीं, जिनमें से दो गोलियां लग गईं। गंभीर हालत में खून से लथपथ बहन को आनन-फानन में GMCH पूर्णिया लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका की पहचान छोटी कुमारी केसरी (27 वर्ष), पिता सुधीर केसरी निवासी मधुबनी थाना क्षेत्र के रूप में हुई है।

पिता का बयान

मृतका के पिता सुधीर केसरी ने बताया कि उनकी बेटी ग्रेजुएशन की छात्रा थी। पढ़ाई के दौरान उसका अफेयर एक लड़के से हो गया था। पिछले ढाई साल से दोनों के बीच संबंध थे। इस दौरान लड़की दो बार घर से भाग भी चुकी थी। इसको लेकर भाई और मां नाराज थे और लगातार समझा रहे थे, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं थी।

घटना के दिन मां किचन में खाना बना रही थी। इसी दौरान भाई ने घर में रखी पिस्टल निकाली और बहन पर गोलियां चला दीं। एक गोली हाथ से होकर सीने में लगी जबकि दूसरी पीठ में धंस गई। गोली चलने की आवाज सुनकर मां कमरे में पहुंची तो बेटी खून से लथपथ फर्श पर पड़ी तड़प रही थी। शोर सुनते ही आरोपी भाई पिस्टल लेकर मौके से फरार हो गया।