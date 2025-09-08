Salary Hike: बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का तोहफा, आंगनबाड़ी सेविकाओं-सहायिकाओं का बढ़ा मानदेय

एजेंसी नई दिल्ली: बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए खुशखबरी लेकर आई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी (Anganwadi Workers Salary Hike) का बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी साझा की और कहा कि बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण और जीवन स्तर को सुधारने में आंगनबाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं की अहम भूमिका है। इसी योगदान का सम्मान करते हुए उनके मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया है।

आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय बढ़ा सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये कर दिया है। वहीं, सहायिका का मानदेय 4000 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दिया गया है। यह फैसला लागू होने के बाद प्रदेश की हजारों सेविकाओं और सहायिकाओं को सीधा लाभ मिलेगा।