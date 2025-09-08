Salary Hike: बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का तोहफा, आंगनबाड़ी सेविकाओं-सहायिकाओं का बढ़ा मानदेय

एजेंसी नई दिल्ली: बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए खुशखबरी लेकर आई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी (Anganwadi Workers Salary Hike) का बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी साझा की और कहा कि बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण और जीवन स्तर को सुधारने में आंगनबाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं की अहम भूमिका है। इसी योगदान का सम्मान करते हुए उनके मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया है।
सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये कर दिया है। वहीं, सहायिका का मानदेय 4000 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दिया गया है। यह फैसला लागू होने के बाद प्रदेश की हजारों सेविकाओं और सहायिकाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसके लिए समेकित बाल विकास परियोजना (ICDS) के माध्यम से 6 तरह की सेवाएं लाभुकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि इन सेवाओं को घर-घर पहुंचाने में आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं। उनकी मेहनत और समर्पण को देखते हुए ही सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है।
इस कदम से न सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि समेकित बाल विकास सेवाएं भी और अधिक सशक्त होंगी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इससे गर्भवती महिलाओं और बच्चों की पोषण संबंधी समस्याओं को बेहतर ढंग से हल किया जा सकेगा।
चुनाव से पहले इस फैसले को राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की संख्या लाखों में है और वे ग्रामीण स्तर पर समाज को सीधे प्रभावित करती हैं।
