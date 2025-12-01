Indian Railways: रेलवे में निकली बंपर भर्ती, इन पदों पर होगी बहाली, जानें आवेदन प्रक्रिया

डिजिटल डेस्क। रेलवे ने समस्तीपुर मंडल के 31 रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित (जनरल) टिकट उपलब्ध कराने के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट (STBA) की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियुक्त एजेंट इन स्टेशनों पर यात्रियों को बिना आरक्षण वाले टिकट जारी करेंगे।

कमीशन आधारित काम, 26 दिसंबर अंतिम तिथि रेलवे की अधिसूचना के अनुसार, चयनित एजेंटों को टिकट जारी करने के बदले निर्धारित दर के अनुसार कमीशन दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 26 दिसंबर तक अपने आवेदन पंजीकृत डाक, सामान्य डाक, कूरियर या सीधे कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद जमा हुए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।