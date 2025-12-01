डिजिटल डेस्क। अगर आप रामायण की पौराणिक भूमि को एक ही यात्रा में करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो IRCTC ने इसके लिए एक अनोखा अवसर पेश किया है। ‘श्री रामायण यात्रा’ नाम का यह विशेष टूर पैकेज 16 रात और 17 दिनों की भक्ति से भरपूर यात्रा कराएगा, जिसमें भारत और नेपाल के 11 प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन कराया जाएगा। यह पूरा टूर रामायण सर्किट को कवर करने वाला देश का सबसे विस्तृत सफर माना जा रहा है।

इस यात्रा की शुरुआत 2 दिसंबर 2025 से होगी और यात्री भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से यात्रा करेंगे। कुल 150 सीटों वाली यह यात्रा दिल्ली से शुरू होकर अयोध्या, जनकपुर, नासिक, चित्रकूट, हम्पी और रामेश्वरम जैसे महत्वपूर्ण स्थलों से होकर गुजरेगी, जहां रामायण से जुड़े अनेक अध्याय जीवंत हो उठते हैं।

यात्रा का पूरा मार्ग

दिल्ली – अयोध्या – जनकपुर – सीतामढ़ी – बक्सर – वाराणसी – प्रयागराज – श्रृंगवेरपुर – चित्रकूट – नासिक – हम्पी – रामेश्वरम – दिल्ली

बोर्डिंग दिल्ली सफदरजंग, गाजियाबाद, अलीगढ़, टुंडला, इटावा, कानपुर और लखनऊ से होगी

डीबोर्डिंग झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट, मथुरा और दिल्ली सफदरजंग पर उपलब्ध रहेगी।

टूर में क्या-क्या शामिल होगा?

यात्रा के दौरान यात्रियों को डीलक्स एसी ट्रेन में सफर, आठ रातें 3-स्टार होटलों में आरामदायक ठहराव, ट्रेन और बाहर दोनों जगह शुद्ध शाकाहारी भोजन, लोकेशन-आधारित AC बसों से दर्शनीय स्थल दर्शन, सभी मंदिरों और स्मारकों की टिकटें, अनुभवी स्थानीय गाइड और पूरे समय IRCTC टूर मैनेजर की सुविधा मिलेगी।

कवर किए जाने वाले प्रमुख स्थल

अयोध्या: राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमान गढ़ी, राम की पैड़ी

जनकपुर (नेपाल): राम–जानकी मंदिर, धनुष धाम, परशुराम कुंड

सीतामढ़ी: जानकी मंदिर, पुनौरा धाम

बक्सर: रामरेखा घाट, रAMESHWAR नाथ मंदिर

वाराणसी: काशी विश्वनाथ मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन, गंगा आरती

प्रयागराज: त्रिवेणी संगम, हनुमान मंदिर

चित्रकूट: गुप्त गोदावरी, राम घाट, सती अनुसूया मंदिर

नासिक: त्र्यंबकेश्वर, पंचवटी, सीता गुफा, कालाराम मंदिर

हम्पी: अंजनाद्री हिल, विरुपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर

रामेश्वरम: रामनाथस्वामी मंदिर, धनुषकोडी

किराया और पैकेज विकल्प

IRCTC ने इस यात्रा के लिए कई कैटेगरी के किराए तय किए हैं- Superior AC I, AC I (Cabin), Deluxe AC II Tier और Comfort AC III Tier, जिनकी कीमतें प्रति व्यक्ति ₹1.07 लाख से लेकर ₹1.85 लाख के बीच हैं।