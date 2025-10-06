By Polls Chunav: बिहार समेत 8 राज्यों में भी 11 नवंबर को होगी वोटिंग, इस तारीख को आएंगे नतीजे, देखें लिस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025) की तारीखों की घोषणा सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (CEC Gyanesh Kumar) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की। उन्होंने बताया कि राज्य में दो चरणों में मतदान होगा-

पहला चरण: 6 नवंबर 2025

दूसरा चरण: 11 नवंबर 2025 जबकि मतगणना 14 नवंबर 2025 को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसी के साथ राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है ताकि निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें।