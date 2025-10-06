चुनाव आयोग का नया ECINet: 40 सेवाओं का 'वन-स्टॉप' समाधान, बिहार चुनाव 2025 में इसी प्लेटफॉर्म से होंगे सारे काम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025) की तारीखों का एलान ECE ज्ञानेश कुमार ने आज प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कर दिया। बिहार में दो चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 14 नवंबर के दिन की जाएगी। आपको बता दें चुनाव आयोग के 40 App हैं, जिनको एक प्‍लेटफॉर्म पर लाने के लिए (ईसीआईनेट) ECINet बनाया गया, जहां पूरी जानकारी मिलेगी। आइए जानते हैं क्या है ECINet-

ECINet: एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINet एक वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा शुरू किया गया है। यह एक ऐसा एकीकृत इंटरफ़ेस है जो 40 से अधिक चुनावी सेवाओं और विभिन्न मोबाइल ऐप्स/वेबसाइटों को एक ही स्थान पर लाकर उन्हें सरल और व्यवस्थित बनाता है।