Khalistani Extremism: कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों को संरक्षण, क्या पाकिस्तान जैसा होगा हाल?

एजेंसी, नई दिल्ली। कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों को मिल रहे संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ गई है। एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर हालात नहीं बदले तो कनाडा का भी हाल पाकिस्तान जैसा हो सकता है। इन चरमपंथियों की गतिविधियां न केवल भारत बल्कि कनाडा की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रही हैं।

'खालसा वोक्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी संगठनों की मौजूदगी वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और मीडिया रिपोर्टों से साफ झलकती है, लेकिन वर्षों से इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों पर चुप रहने का आरोप है। अब सबकी नजर उनके उत्तराधिकारी मार्क कार्नी पर है कि क्या वे इस गलती को सुधार पाएंगे।