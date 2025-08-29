Cancelled Train List: वैष्णो देवी रूट की 38 ट्रेनें रद्द, वंदे भारत और श्री शक्ति सुपरफास्ट शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू-पठानकोट रेल मार्ग पर आई बाढ़ ने एक बार फिर यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी हालात सामान्य नहीं हो पाए और रेलवे को कई अहम ट्रेनें रद्द करनी पड़ीं। जम्मू रूट पर चलने वाली 38 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिनमें वंदे भारत एक्सप्रेस (26406-05) और श्री शक्ति सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22462) जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें भी शामिल हैं।
रेलवे की ओर से राहत के लिए दो अनरिजर्व स्पेशल ट्रेनें वाराणसी और दिल्ली के लिए चलाई गईं, ताकि स्टेशनों पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। लेकिन जम्मू रूट पर ट्रेनों के रद्द होने से हजारों यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई ट्रेनें बीच रास्ते में ही वापस लौटाई गईं।
शालीमार एक्सप्रेस (14661-62), अजमेर-जम्मूतवी पूजा एक्सप्रेस (12413-14), कानपुर सेंट्रल-जम्मूतवी एक्सप्रेस (12469), पुणे-जम्मूतवी एक्सप्रेस (11077), हावड़ा-जम्मूतवी एक्सप्रेस (12331), नई दिल्ली–वैष्णो देवी कटड़ा एक्सप्रेस (22439-40), कालका–वैष्णो देवी कटड़ा (22461-62), ऋषिकेश–कटड़ा (14609), गाजीपुर सिटी–कटड़ा (14611-10) सहित कई अन्य ट्रेनें पूरी तरह से रद्द कर दी गईं।
बाढ़ प्रभावित मार्गों पर कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और ऑरिजनेट किया जाएगा। इनमें जम्मूतवी–कोलकाता (13152) को लुधियाना तक, श्री माता वैष्णो देवी–दिल्ली (12472) को नई दिल्ली तक, थालीवर–चन्नई सेंट्रल (16032) को हजरत निजामुद्दीन तक और जेहलम एक्सप्रेस (11078) को अंबाला तक सीमित किया गया है। इसी तरह कई अन्य ट्रेनें जैसे दुर्गा (20848), स्वराज एक्सप्रेस (12471), टाटा नगर–जम्मूतवी (18101) और वाराणसी–जम्मूतवी (12237) भी अलग-अलग स्टेशनों पर समाप्त कर वहीं से पुनः चलाई जाएंगी।
रेलवे का कहना है कि बाढ़ का पानी उतरते ही सेवाएं बहाल करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट और हेल्पलाइन से ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है।
