Cancelled Train List: वैष्णो देवी रूट की 38 ट्रेनें रद्द, वंदे भारत और श्री शक्ति सुपरफास्ट शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू-पठानकोट रेल मार्ग पर आई बाढ़ ने एक बार फिर यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी हालात सामान्य नहीं हो पाए और रेलवे को कई अहम ट्रेनें रद्द करनी पड़ीं। जम्मू रूट पर चलने वाली 38 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिनमें वंदे भारत एक्सप्रेस (26406-05) और श्री शक्ति सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22462) जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें भी शामिल हैं।

रेलवे की ओर से राहत के लिए दो अनरिजर्व स्पेशल ट्रेनें वाराणसी और दिल्ली के लिए चलाई गईं, ताकि स्टेशनों पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। लेकिन जम्मू रूट पर ट्रेनों के रद्द होने से हजारों यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई ट्रेनें बीच रास्ते में ही वापस लौटाई गईं।