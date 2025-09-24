मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 03:55:25 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 04:26:31 PM (IST)
    दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार का तोहफा, 1866 करोड़ रुपये के बोनस का किया एलान
    दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार का तोहफा

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार ने बुधवार को अहम फैसला लेते हुए रेलवे के ग्रुप C और ग्रुप D कर्मचारियों को इस साल 78 दिनों का बोनस देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से करीब ग्यारह लाख पचास हजार रेलवे कर्मचारियों को फायदा होगा।

    बोनस की राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में जाएगी। कैबिनेट ने कुल 94,916 करोड़ रुपयों का आवंटन किया है। इस फैसले के तहत 10.91 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस के तौर पर 1865.68 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी गई।

    कर्मचारियों को मिलेगा नकद लाभ

    केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बार का बोनस कर्मचारियों को उनके मेहनत और उत्पादकता के आधार पर दिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों को नकद लाभ मिलेगाइससे त्योहारों के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी

    इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

    सरकार के बयान के मुताबिक, यह बोनस लगभग 11 लाख रेलवे कर्मचारियों को मिलेगायह बोनस उन सभी रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा जो विभिन्न पदों पर कार्यरत हैंइनमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अन्य ग्रुप C और D कर्मचारी शामिल हैं

    बिहार में डबल लेन को मंजूरी

    मोदी बिनेट ने बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया तक रेलवे की डबल लेन को मंजूरी दी है, जिस पर 2,192 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। वहीं बिहार के बेतिया से झारखंड के साहेबगंज के लिए फोरलेन रोड के लिए 3822 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही शिपब्लिडिंग और मेरीटाइम डेवलपमेंट के लिए 69,725 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

