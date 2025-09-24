दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार का तोहफा, 1866 करोड़ रुपये के बोनस का किया एलान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार ने बुधवार को अहम फैसला लेते हुए रेलवे के ग्रुप C और ग्रुप D कर्मचारियों को इस साल 78 दिनों का बोनस देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से करीब ग्यारह लाख पचास हजार रेलवे कर्मचारियों को फायदा होगा।

बोनस की राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में जाएगी। कैबिनेट ने कुल 94,916 करोड़ रुपयों का आवंटन किया है। इस फैसले के तहत 10.91 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस के तौर पर 1865.68 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी गई।

Union Cabinet approves payment of Productivity Linked Bonus of 78 days for Rs. 1865.68 crores to over 10.91 lakh railway employees. Approves doubling of the Bakhtiyarpur–Rajgir–Tilaiya railway line section in Bihar at a total cost of Rs. 2,192 crore. कर्मचारियों को मिलेगा नकद लाभ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बार का बोनस कर्मचारियों को उनके मेहनत और उत्पादकता के आधार पर दिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों को नकद लाभ मिलेगा। इससे त्योहारों के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।