Chandrayaan-3: जैसे-जैसे चंद्रमा के करीब पहुंचा विक्रम लैंडर, बढ़ती गई देश की धड़कन, पढ़ें सोशल मीडिया रिएक्शन

Chandrayaan-3: भारत ने चांद पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि के साथ पूरा देश और दुनिया इसरो को बधाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई है। हर भारतीय नागरिक चंद्रयान-3 की सफलता पर गर्व का अनुभव कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को फोन पर बधाई दी।

नए भारत की सामर्थ्य और शक्ति का सशक्त प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग नए भारत की सामर्थ्य और शक्ति का सशक्त प्रदर्शन है। इसको के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव अब तक दुनिया के लिए असंभव था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसे संभव कर दिखाया है।

आनंद महिंद्रा ने दिया शानदार संदेश

चंद्रयान की सफलता पर आनंद महिंद्रा ने शुभकामना संदेश पोस्ट किया है। दिग्गज वाहन निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर दो तस्वीरों के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि मानव जाति के आरंभ से हमने चंद्रमा को देख है। इसे अपने दिमाग पर अपना जादू चलाया है।

From the dawn of humankind we have gazed at the moon and let it work its magic on our minds. The moon turned us into dreamers. Today, magic & science merge and having the moon in our grasp will spark new dreams in the minds of 1.4 billion Indians. Jai Hind. 🇮🇳… pic.twitter.com/I4I9vJD4WE — anand mahindra (@anandmahindra) August 23, 2023

India 🇮🇳 creates History. Becomes the First Country to land on the south pole of Chandamama. 🇮🇳Fourth country to achieve a soft landing on the Moon after the US, the former Soviet Union and China.#Chandrayaan3Landing | #Chandrayaan3 | @isro | #isroindia | #चंद्रयान_3 pic.twitter.com/SeaKId0OCm — All India Radio News (@airnewsalerts) August 23, 2023

India has successfully done soft landing of Chandraayan-3 on the South Pole of the Moon, Become The First Country to Land on South Pole. Big Day for INDIA. Congratulations Team ISRO 🇮🇳🚀 चंदा मामा #चंद्रयान_3 #Chandrayaan3 #MoonMission #IndiaOnTheMoon #VikramLander pic.twitter.com/oKUTULrnuD — ɅMɅN DUВΞY 🇮🇳 (@imAmanDubey) August 23, 2023

What a MOMENT!! ⚪ Countries to land on the moon: 🇷🇺 Soviet Union 🇺🇸 USA 🇨🇳 China 🇮🇳 India Countries to land on southern polar region of moon: ONLY 🇮🇳 💪 Take a bow @isro for successfully achieving a soft landing with Chandrayaan 3 on the lunar surface 🇮🇳#IndiaOnTheMoon… pic.twitter.com/WChesfkIQN — MANOJ TIWARY (@tiwarymanoj) August 23, 2023

