फ्लाइट में अब आप नहीं कर पाएंगे इस चीज का यूज, DGCA ने जारी किए सख्त निर्देश, पढ़ें पूरी खबर

डिजिटल डेस्क। भारत में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अब फ्लाइट के अंदर पावर बैंक से जुड़ा नियम सख्त कर दिया गया है। उड़ान के दौरान पावर बैंक को चार्ज करना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। एयरक्राफ्ट में मौजूद सीट पावर सप्लाई सॉकेट में पावर बैंक लगाकर चार्ज करने की अनुमति अब नहीं होगी।

इसके साथ ही यात्रियों को केवल हैंड बैग में ही पावर बैंक और अतिरिक्त बैटरी ले जाने की इजाजत दी गई है। ओवरहेड बिन या केबिन के किसी अन्य हिस्से में पावर बैंक रखने पर भी रोक लगा दी गई है। इन नियमों को लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिनका पालन सभी एयरलाइंस और यात्रियों के लिए अनिवार्य होगा।