देश के कई एयरपोर्ट्स पर चेक-इन सिस्टम कुछ देर के लिए ठप, फ्लाइट्स की उड़ान में देरी; Air India ने जारी किया बयान

डिजिटल डेस्क: देश के कई एयरपोर्ट्स पर मंगलवार शाम अव्यवस्था की स्थिति बन गई। शाम को अचानक कई एयरपोर्ट्स पर चेक-इन सिस्टम प्रभावित हो गया, ऐसे में कई एयरलाइंस की फ्लाइट्स में देरी हुई। इस घटना के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसे लेकर एयर इंडिया की ओर से जानकारी सामने आयी है।
एयर इंडिया ने बताया कि थर्ड-पार्टी सिस्टम में गड़बड़ी के कारण चेक-इ सिस्टम प्रभावित हुआ। एयर इंडिया के ऑफिशियल अकाउंट से एक्स पर एक पोस्ट किया गया। पोस्ट में लिखा गया कि उनकी टीम यात्रियों को सुगम चेक-इन दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। सिस्टम धीरे-धीरे ठीक हो रहा था, ऐसे में कुछ उड़ानों पर देरी का असर बना रहा। इसके साथ ही एयर इंडिया की ओर से यात्रियों के लिए एक सलाह भी दी गई है।
एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी कि वे एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर चेक करें। साथ ही सफर के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय रखें। जिससे यात्रियों को ज्यादा परेशानी नहीं हो।
A third-party system disruption has been affecting check-in systems at various airports, resulting in delays across multiple airlines, including Air India.
Our airport teams are working diligently to ensure a smooth check-in experience for all passengers. While…
— Air India (@airindia) December 2, 2025
एयर इंडिया की ओर से एक्स पर एक और पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि थर्ड-पार्टी सिस्टम को पूरी तरह से रिस्टोर कर लिया गया है और सभी एयरपोर्ट्स पर चेक-इन सामान्य रूप से हो रहा है। साथ ही उन्होंने लिखा है। अब सभी फ्लाइट्स अपने शेडयूल के अनुसार ही उड़ान भर रही हैं।
The third-party system has been fully restored, and check-in at all airports is functioning normally. All our flights are operating as per schedule.
We thank our passengers for their understanding.
— Air India (@airindia) December 2, 2025