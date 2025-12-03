मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 12:13:14 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 12:15:10 AM (IST)
    देश के कई एयरपोर्ट्स पर चेक-इन सिस्टम कुछ देर के लिए ठप, फ्लाइट्स की उड़ान में देरी; Air India ने जारी किया बयान
    चेक-इन में देरी से यात्रियों को परेशानी (सांकेतिक फोटो)

    1. कई एयरपोर्ट्स पर चेक-इन सिस्टम प्रभावित
    2. एयर इंडिया की ओर से एक्स पर बयान जारी
    3. थर्ड-पार्टी सिस्टम में गड़बड़ी को बताया वजह

    डिजिटल डेस्क: देश के कई एयरपोर्ट्स पर मंगलवार शाम अव्यवस्था की स्थिति बन गई। शाम को अचानक कई एयरपोर्ट्स पर चेक-इन सिस्टम प्रभावित हो गया, ऐसे में कई एयरलाइंस की फ्लाइट्स में देरी हुई। इस घटना के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसे लेकर एयर इंडिया की ओर से जानकारी सामने आयी है।

    एयर इंडिया ने बताया कि थर्ड-पार्टी सिस्टम में गड़बड़ी के कारण चेक-इ सिस्टम प्रभावित हुआ। एयर इंडिया के ऑफिशियल अकाउंट से एक्स पर एक पोस्ट किया गया। पोस्ट में लिखा गया कि उनकी टीम यात्रियों को सुगम चेक-इन दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। सिस्टम धीरे-धीरे ठीक हो रहा था, ऐसे में कुछ उड़ानों पर देरी का असर बना रहा। इसके साथ ही एयर इंडिया की ओर से यात्रियों के लिए एक सलाह भी दी गई है।


    यात्रियों को दी सलाह

    एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी कि वे एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर चेक करें। साथ ही सफर के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय रखें। जिससे यात्रियों को ज्यादा परेशानी नहीं हो।

    ठीक हो गया सिस्टम

    एयर इंडिया की ओर से एक्स पर एक और पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि थर्ड-पार्टी सिस्टम को पूरी तरह से रिस्टोर कर लिया गया है और सभी एयरपोर्ट्स पर चेक-इन सामान्य रूप से हो रहा है। साथ ही उन्होंने लिखा है। अब सभी फ्लाइट्स अपने शेडयूल के अनुसार ही उड़ान भर रही हैं।

