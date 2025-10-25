छठ पर्व पर 38 हजार करोड़ का कारोबार, पाकिस्तान के रक्षा बजट का आधा

डिजिटल डेस्क, नईदुनिया। सूर्य उपासना का महापर्व छठ इस बार भी पूरे देश में आस्था और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। शनिवार से नहाय-खाय के साथ इसकी शुरुआत होगी। खास बात यह है कि अकेले इस पर्व पर देशभर में लगभग 38 हजार करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है, जो पाकिस्तान के रक्षा बजट (76 हजार करोड़ रुपये) का लगभग आधा है। यह न सिर्फ स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देगा, बल्कि छोटे व्यापारियों और कुटीर उद्योगों के लिए भी बड़ी ताकत साबित होगा।

15 करोड़ श्रद्धालुओं की भागीदारी कैट (कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स) के अनुसार, इस वर्ष छठ पर्व में देशभर से करीब 15 करोड़ लोग शामिल होंगे। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। केवल दिल्ली में ही लगभग छह हजार करोड़ रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है।