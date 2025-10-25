मेरी खबरें
    छठ बाद रेलवे की बड़ी तैयारी, 6,181 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, रेलवे 24 घंटे वार रूम से करेगा मॉनिटरिंग

    छठ महापर्व खत्म होने के बाद कामकाज की जगह लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी तैयारी की है। त्योहार के दौरान पहले से ही देशभर में 12 हजार से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। अब वापसी यात्रा को आसान बनाने के लिए रेलवे 6,181 विशेष ट्रेनें और चलाएगा।

    छठ बाद रेलवे की बड़ी तैयारी, 6,181 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, रेलवे 24 घंटे वार रूम से करेगा मॉनिटरिंग
    छठ बाद रेलवे की बड़ी तैयारी, 6,181 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी

    1. रेलवे की बड़ी तैयारी, 6,181 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी
    2. रेलवे 24 घंटे वार रूम से करेगा मॉनिटरिंग

    एजेंसी,पटना। छठ महापर्व खत्म होने के बाद कामकाज की जगह लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी तैयारी की है। त्योहार के दौरान पहले से ही देशभर में 12 हजार से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। अब वापसी यात्रा को आसान बनाने के लिए रेलवे 6,181 विशेष ट्रेनें और चलाएगा। ये ट्रेनें 28 अक्टूबर से नवंबर तक अलग-अलग रूट्स पर चलाई जाएंगी ताकि यात्री बिना परेशानी अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।

    बड़े शहरों से सीधा कनेक्शन

    पटना और दानापुर जैसे बिहार के अहम स्टेशनों से इन ट्रेनों को नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, उधना, पुणे, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों तक जोड़ा गया है। इसके अलावा बढ़ती भीड़ को देखते हुए नियमित ट्रेनों में भी अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं।


    यात्रियों के लिए 24 घंटे वार रूम

    रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष होल्डिंग एरिया बनाए हैं। वहीं, यात्रियों की सुरक्षा और गाइडेंस सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे सक्रिय वार रूम तैयार किया गया है। यहां से कर्मचारी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और यात्रियों को हर संभव सहायता देंगे।

    इस व्यवस्था से त्योहार के बाद लोग अपने परिवार संग समय बिताने के बाद सुरक्षित और समय पर कार्यस्थलों तक वापस लौट सकेंगे।

