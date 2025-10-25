छठ बाद रेलवे की बड़ी तैयारी, 6,181 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, रेलवे 24 घंटे वार रूम से करेगा मॉनिटरिंग

एजेंसी,पटना। छठ महापर्व खत्म होने के बाद कामकाज की जगह लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी तैयारी की है। त्योहार के दौरान पहले से ही देशभर में 12 हजार से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। अब वापसी यात्रा को आसान बनाने के लिए रेलवे 6,181 विशेष ट्रेनें और चलाएगा। ये ट्रेनें 28 अक्टूबर से नवंबर तक अलग-अलग रूट्स पर चलाई जाएंगी ताकि यात्री बिना परेशानी अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।

बड़े शहरों से सीधा कनेक्शन पटना और दानापुर जैसे बिहार के अहम स्टेशनों से इन ट्रेनों को नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, उधना, पुणे, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों तक जोड़ा गया है। इसके अलावा बढ़ती भीड़ को देखते हुए नियमित ट्रेनों में भी अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं।