'बच्चों को इंटरनेट से वंचित नहीं रख सकते, यह उनका मौलिक अधिकार', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

डिजिटल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट उपयोग को लेकर एक ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए बच्चों सहित देश के हर नागरिक के लिए इंटरनेट तक पहुंच और इसके इस्तेमाल को संविधान के अनुच्छेद 21 और 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार (Fundamental Right) करार दिया है। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक-दूसरे के विपरीत नहीं हैं, बल्कि दोनों अधिकारों का संरक्षण समान रूप से जरूरी है।

चाइल्ड मोड और सुरक्षा तंत्र मजबूत करने के निर्देश 'लाइव लॉ' की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सोशल मीडिया तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बच्चों से संबंधित यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार की सामग्री (CSEAM) को तत्काल पहचानने और हटाने के लिए अपने सुरक्षा तंत्र को पुख्ता करने के निर्देश दिए।