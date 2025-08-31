मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले NDA में खींचतान, चिराग पासवान की मांग से उलझे समीकरण

    Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले NDA में सीट बंटवारे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। चिराग पासवान (CHirag Paswan) की लोक जनशक्ति पार्टी 40 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, जिससे गठबंधन में असमंजस की स्थिति बनी है। BJP और JDU के बीच सहमति के बावजूद एलजेपी का दबाव बढ़ गया है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 01:18:17 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 01:29:05 PM (IST)
    Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले NDA में खींचतान, चिराग पासवान की मांग से उलझे समीकरण
    Bihar Politics: बिहार में सीट शेयरिंग से खुश नहीं हैं चिराग पासवान (File Photo)

    HighLights

    1. बिहार चुनाव में सीट बंटवारे पर विवाद
    2. चिराग पासवान की 40 सीटों की मांग
    3. एलजेपी और JDU के बीच बढ़ा तनाव

    डिजिटल डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhansabha Chunav) की आहट के साथ ही NDA के भीतर सीट बंटवारे पर खींचतान तेज हो गई है। जदयू और भाजपा के बीच सीटों का बंटवारा लगभग तय है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने अपनी मांग से पूरे समीकरण को उलझा दिया है।

    जानकारी के मुताबिक एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी ने JDU को 102, BJP को 101, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 10 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 10 सीटें देने पर सहमति बना ली है। वहीं, लोजपा (रामविलास) को 20 सीटें दी जा रही हैं, लेकिन चिराग पासवान (Chirag Paswan) इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। उनकी पार्टी 40 से ज्यादा सीटों की दावेदारी पेश कर रही है।

    बहनोई के जरिए NDA पर बना रहे दबाव

    चिराग पासवान ने अपने बहनोई और जमुई से सांसद अरुण भारती को आगे कर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है। अरुण भारती ने तो 43 से 103 सीटों तक की मांग रखकर NDA की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

    राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चिराग पासवान का यह रुख उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखने के लिए है। वहीं, जदयू किसी भी हालत में उन्हें बड़ी हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है। भाजपा की ओर से कोशिशें जारी हैं कि चिराग को समझाकर समझौते पर लाया जाए।

    2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान

    गौरतलब है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने 145 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। हालांकि उस चुनाव में जदयू की स्थिति कमजोर हुई और उसकी संख्या 71 से घटकर 41 रह गई। तब जदयू ने भी माना था कि लोजपा ने उसके प्रदर्शन को नुकसान पहुंचाया।

    लोजपा की स्थापना 2003 में हुई थी और उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन फरवरी 2005 में रहा, जब 178 सीटों पर चुनाव लड़कर 29 विधायक जीते थे और 12.62 प्रतिशत वोट हासिल किया था। रामविलास पासवान की विरासत संभाल रहे चिराग अब एनडीए में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।

    चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले सीट बंटवारे का फार्मूला तय करना एनडीए के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

    यह भी पढ़ें- बिहार के बाद अब बंगाल में SIR की तैयारी से मचा हड़कंप, मुस्लिम बहुल जिलों में जन्म प्रमाण पत्र के लिए अफरा-तफरी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.