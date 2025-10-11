मेरी खबरें
    Bihar Election 2025: चिराग पासवान की पार्टी ने इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पेश किया दावा

    बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग एक बड़ा मसला बना हुआ है। भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे लोकर सहमति बन गई है। वहीं चिराग पासवान से लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से 26 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दावा पेश किया जा रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 04:20:21 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 04:22:42 PM (IST)
    Bihar Election 2025: चिराग पासवान की पार्टी ने इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पेश किया दावा
    26 सीटों पर लड़ सकती है चिराग पासवान की पार्टी

    डिजिटल डेस्क, इंदौर: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के घटक दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार खींचतान जारी है। भाजपा की ओर से सीट शेयरिंग को लेकर सहमति की बात कही जा रही है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की ओर से एक्स पर पोस्ट कर इसका ऐसा कुछ लिखा गया कि एक बार फिर सियासी गलियारे में हलचल मच गई है।

    इसी बीच ऐसी जानकारी की आ रही है कि एनडीए की घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने अपने लिए 26 सीटों पर दावेदारी पेश की है। भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद शनिवार को सीटों के बंटवारे का आंकड़ा सामने आ सकता है। लोजपा के संसदीय बोर्ड की ओर से चिराग पासवान को एनडीए से बातचीत के लिए अधिकृत किया गया है।


    इन सीटों पर लड़ना चाहती है चिराग पासवान की पार्टी

    लोजपा (रामविलास) के संसदीय बोर्ड के एक सदस्य से मिली जानकारी ने अनुसार, पार्टी गोविंदगंज, अलौली, ओबेरा, डेहरी, मांझी, पालीगंज/अरवल, ब्रह्मपुर, दानापुर, मसौढ़ी, राजगीर, शेखपुरा, फतुहा/ बख्तियारपुर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही शेखपुरा, इमामगंज, बोधगया, हिसुआ, शेखपुरा, महुआ/लालगंज, मोरवा/कसबा, नाथनगर, रुपौली, सुगौली, गायघाट, हायाघाट, बखरी, साहेबपुर कमाल/मटिहानी सीट पर हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके अलावा भी तीन सीटें की दावेदारी पेश की है।

    उपेंद्र कुशवाहा ने कहा-यह छल है धोखा है...

    वहीं सीट शेयरिंग का आंकड़ा सामने आने से पहले एनडीए के एक अन्य घटक दल राष्ट्रीय लोक समता दल के उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में सीट शेयरिंग का मसला सुलझने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया X पर ट्वीट करते हुए लिखा 'इधर-उधर की खबरों पर मत जाइए। वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है।इंतजार कीजिए! मीडिया में कैसे खबर चल रही है, मुझको नहीं पता। अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो यह छल है, धोखा है। आप लोग ऐसे ही सजग रहिए।'

