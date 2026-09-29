जम्मू-कश्मीर में CISF जवान ने अपने ही साथियों पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, असिस्टेंट कमांडेंट समेत 4 की मौत

डिजिटल डेस्क। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां बसोहली (बसोली) क्षेत्र स्थित सीआईएसएफ (CISF) कैंप में आपसी कहासुनी के बाद हुई गोलीबारी में चार जवानों की जान चली गई।

यह दर्दनाक हादसा हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे मशका गांव स्थित 'सेवा-III पावर प्रोजेक्ट' की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ यूनिट में मंगलवार (29 सितंबर 2026) को घटित हुआ।

आपसी विवाद के बाद अंधाधुंध फायरिंग, 4 कर्मियों ने तोड़ा दम

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पावर प्रोजेक्ट की सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ कर्मियों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक जवान ने गुस्से में आकर अपने साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी।