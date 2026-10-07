'जैसे फिल्म वैसे पैसा भी अता-पता लापता', CJI ने राजपाल यादव पर ली चुटकी, दिए 2 करोड़ जमा करने के निर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चेक बाउंस से जुड़े एक दशक से भी पुराने मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने अभिनेता के ढुलमुल रवैये पर सख्त नाराजगी जताते हुए उन्हें 13 अक्टूबर तक शिकायतकर्ता को 2 करोड़ रुपये का भुगतान करने का अंतिम अल्टीमेटम दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस राशि के जमा होने के बाद ही दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर आगे विचार किया जाएगा।

कोर्ट में 1.15 करोड़ का DD पेश, 85 लाख का दिया आश्वासन सुनवाई के दौरान राजपाल यादव व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (DD) अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। शेष 85 लाख रुपये की राशि के लिए उनके साथ मौजूद एक संपत्ति खरीदार ने 13 अक्टूबर तक भुगतान करने की प्रतिबद्धता जताई है।

अदालत ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो अभिनेता की सजा में वृद्धि भी की जा सकती है। पीठ ने टिप्पणी की कि बार-बार समय केवल इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि पीड़ित पक्ष को उसका बकाया पैसा वापस मिल सके, और कानून के प्रावधानों का इस तरह से अनुचित लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) और राजपाल यादव के बीच एक हल्का-फुल्का लेकिन तीखा संवाद देखने को मिला। राजपाल यादव ने अदालत को बताया कि 2010 में आई उनकी फिल्म 'अता पता लापता' से उन्हें लगभग 200 से 250 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ था और इसके निर्माता भी आर्थिक रूप से पस्त हो गए थे। इस पर CJI ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जैसे उनकी फिल्म 'अता पता लापता' हो गई थी, वैसे ही अब उनका पैसा भी लापता हो गया है।